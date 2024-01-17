Yogi Adityanath Interview: सरयू में कुछ लोग गोलियां चलाते थे, आज क्रूज चल रहे हैं', बोले CM Yogi

scorecardresearch
NewsभारतYogi Adityanath Interview: सरयू में कुछ लोग गोलियां चलाते थे, आज क्रूज चल रहे हैं', बोले CM Yogi

अयोध्या के कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बोलने वाले राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह का पॉलिटिकल इवेंट करने से किसने रोका था। कांग्रेस ने 1947 से एक लंबे समय तक देश में सरकार चलाई है। उन्होंने ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं किया।

New Delhi ,UPDATED: Jan 17, 2024 16:30 IST
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ
देश को इस वक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। दिन है भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का।अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के CM Yogi Adityanath ने आजतक से खास बातचीत की। उन्होंने राम मंदिर की दिव्यता-भव्यता, विपक्ष के आरोपों और राजनीजि जैसे विषयों पर खुल पर अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान सीएम योगी ने कहा अयोध्या को कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत फायदे का शिकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज हमारी अयोध्या इन सब से मुक्त हो चुकी है। हमारे वेदों ने अयोध्या को जिन सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में सम्मानित किया। उसी रूप में अब अयोध्या सुसज्जित हो रही है। राम मंदिर के शिखर के निर्माण से पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप पर सीएम योगी ने कहा कि हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो। अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है वो शास्त्रों की पद्धति के तहत ही हो रहा है।  

Also Read: Ayodhya को मिलेगा भारत का पहला 7 सितारा केवल शाकाहारी होटल

चुनावों के चलते राम मंदिर में हो रही जल्दबाजी?

विपक्ष का कहना है कि चुनाव करीब है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जल्दबाजी और इसको चुनाव से जोड़ने के विपक्षी नेताओं वाले सवाल पर सीएम योगी ने कहा, कि कांग्रेस को इस कार्यक्रम में आने से किसने रोका है। सीएम योगी ने पूछा कि क्या यह है सच नहीं है कि 1989 में कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से ही की थी। सीएम योगी ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस एक ओर हिंदुओं को बेबकूफ बनाती है और दूसरी तरफ मुस्लिम वोटबैंक से मोह नहीं छोड़ा पा रही थी। सीएम योगी बोले कि इस मुद्दे पर राजनीति हमेशा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने की। हमने कभी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की। हम शुरू से ही देश की आस्था के पक्ष में थे।  

22 जनवरी को हिंदू पंचांग से नहीं इलेक्शन की वजह से चुना गया?

इस सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि हिंदू परंपरा के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद कार्यक्रम के शुभ मुहूर्त आते हैं। उसी को मानकर यह तारीख तय की गई है।

कितनी बदल गई अयोध्या?
 
अयोध्या में हुए परिवर्तन पर जोर देते हुए सीएम योगी ने बताया कि आज से दस साल पहले कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस शहर में फोर लेन की सड़क बन सकेगी। बिजली के खंभों पर तार झूलते रहते थे, शहर में गंदगी देखने को मिलती थी। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों ने तो अयोध्या के लोगों को बिजली तक के लिए परेशान किया हुआ था। वहां के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी।

पहले सरयू पर गोलियां चलती थीं, आज क्रूज चल रहे हैं

सीएम ने बोला कि शहर के अंदर आज फोर लेन सड़क है। शहर के पास आज बढ़िया सुख सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन है, जोकि एक समय पर मात्र छोटी रेल लाइन वाला स्टेशन हुआ करता था। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है। सीएम योगी ने कहा कि आज से 10 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस शहर में इतना विकास होगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जिस सरयू नदी पर पहले की सरकारें गोलियां चलवाती थीं, आज हमने वहां क्रूज चलवा दिया।  

BJP के पॉलिटिकल इवेंट वाले आरोप पर क्या बोले योगी?

अयोध्या के कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बोलने वाले राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह का पॉलिटिकल इवेंट करने से किसने रोका था। कांग्रेस ने 1947 से एक लंबे समय तक देश में सरकार चलाई है। उन्होंने ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं किया। सीएम योगी ने राहुल को लेकर कहा कि वे 2004 से सांसद हैं और पीछे से सरकार चलाते आए हैं, यह तो किसी से छुपा नहीं है। तो राहुल जी ने ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं कर लिया। सीएम योगी ने कहा कि वे हमेशा से भारत के संविधान का अपमान करने वाले इवेंट ही कार्यक्रम करते आए हैं। उन्होंने तो संसद में कागज फाड़ने का इवेंट करते आए हैं। 

Jan 17, 2024