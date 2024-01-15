scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतAyodhya को मिलेगा भारत का पहला 7 सितारा केवल शाकाहारी होटल

Ayodhya को मिलेगा भारत का पहला 7 सितारा केवल शाकाहारी होटल

योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में घोषणा की, "हमें अयोध्या में होटल स्थापित करने के लिए 25 प्रस्ताव मिले हैं। प्रस्तावों में से एक शुद्ध शाकाहारी सात सितारा होटल बनाना है।" उन्होंने कहा, "2017 तक अयोध्या में कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। हमने हाल के वर्षों में शहर को विकसित करने की कोशिश की; यह सब दस साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अयोध्या में बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 15, 2024 19:13 IST
अयोध्या अपना पहला सात सितारा होटल प्राप्त करने के लिए तैयार है
अयोध्या अपना पहला सात सितारा होटल प्राप्त करने के लिए तैयार है

सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व से भरपूर, मंदिरों का शहर अयोध्या, अपना पहला सात सितारा होटल प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो विशेष रूप से शाकाहारियों को प्रदान करता है। इसी शहर में 22 जनवरी को राम मंदिर का की प्राण- प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें 56 पूरी तरह से वातानुकूलित कमरे होंगे, प्रत्येक अद्वितीय सजावट से सुसज्जित होगा, और नैवेद्यम नामक एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां होगा जो समझदार लोगों के लिए खानपान प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, मुंबई स्थित एक रियल्टी फर्म द्वारा शहर में एक पांच सितारा होटल भी विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उसी दिन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने की तैयारी है।

advertisement

Also Read: Sunderkand Path: Delhi में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला, 2600 से अधिक जगहों पर सुंदरकांड पाठ

अयोध्या में बुनियादी ढांचा 

योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में घोषणा की, "हमें अयोध्या में होटल स्थापित करने के लिए 25 प्रस्ताव मिले हैं। प्रस्तावों में से एक शुद्ध शाकाहारी सात सितारा होटल बनाना है।" उन्होंने कहा, "2017 तक अयोध्या में कोई बुनियादी ढांचा नहीं था। हमने हाल के वर्षों में शहर को विकसित करने की कोशिश की; यह सब दस साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अयोध्या में बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।"इस बीच, बॉलीवुड आइकन अमिताभ बच्चन को कथित तौर पर 'द सरयू' नामक आलीशान एन्क्लेव में एक प्लॉट मिला है, जो मंदिर से केवल 15 मिनट की दूरी पर है। हालांकि भूमि सौदे की बारीकियां गुप्त हैं, उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि 10,000 वर्ग फुट के पार्सल की कीमत लगभग 14.5 करोड़ रुपये हो सकती है। इसके अलावा, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कई पांच सितारा होटलों के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। लगभग 110 छोटे और बड़े होटल व्यवसायी, अपनी आतिथ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए शहर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में एक सौर पार्क वर्तमान में विकासाधीन है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 15, 2024