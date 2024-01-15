scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतSunderkand Path: Delhi में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला, 2600 से अधिक जगहों पर सुंदरकांड पाठ

Sunderkand Path: Delhi में आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला, 2600 से अधिक जगहों पर सुंदरकांड पाठ

भारद्वाज ने कहा कि प्रकोष्ठ का नाम नहीं रखा गया है। आम आदमी पार्टी का संगठन ही अलग-अलग मंडलों में आयोजन करेगा, कहीं सुंदरकांड और कहीं हनुमान चालीसा होगा। 16 जनवरी से सभी जगहों पर सुंदरकांड होगा।

Advertisement
अभिषेक सिन्हा
अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Jan 15, 2024 18:53 IST
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केजरीवाल सरकार में मंत्री Saurabh Bhardwaj
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केजरीवाल सरकार में मंत्री Saurabh Bhardwaj

Ayodhya में 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसकी तैयारी जोरों पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केजरीवाल सरकार में मंत्री Saurabh Bhardwaj ने 15 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने सभी विधानसभा में 16 जनवरी से Sunderkand Path का आयोजन करेगी। इसके साथ यह भी कहा, कि हर महीने के पहले मंगलवार को यह सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक नया संगठन बनाया है, जिसके तहत सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा।

advertisement

Also Read: Ram Mandir और श्रीराम के प्रिंट वाले स्वेटर की बढ़ी डिमांड, अब तक मिल चुके हैं इतने ऑर्डर

बताया जा रहा है, कि दिल्ली में करीब 2600 से अधिक जगहों पर हर महीने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, कि सुंदरकांड पर सवाल उठाने को लेकर मैं हैरान हूं की सुंदरकांड के पथ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि प्रकोष्ठ का नाम नहीं रखा गया है। आम आदमी पार्टी का संगठन ही अलग-अलग मंडलों में आयोजन करेगा, कहीं सुंदरकांड और कहीं हनुमान चालीसा होगा। 16 जनवरी से सभी जगहों पर सुंदरकांड होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन निरंतर चलता रहेगा। सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और संगठन पदाधिकारियों के साथ यह भव्य आयोजन होगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 15, 2024