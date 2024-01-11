scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारRam Mandir और श्रीराम के प्रिंट वाले स्वेटर की बढ़ी डिमांड, अब तक मिल चुके हैं इतने ऑर्डर

Ram Mandir और श्रीराम के प्रिंट वाले स्वेटर की बढ़ी डिमांड, अब तक मिल चुके हैं इतने ऑर्डर

स्वेटर्स पर अयोध्या और श्रीराम के अलावा राम मंदिर को भी दिखाया गया है। देश के कोने-कोने से राम भक्त इन स्वेटर्स को ऑर्डर कर रहे हैं। अब तक 10 हजार से ज्यादा स्वेटर तैयार किए जा चुके हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 11, 2024 17:00 IST
स्वेटर्स पर अयोध्या और श्रीराम के अलावा राम मंदिर को भी दिखाया गया है
स्वेटर्स पर अयोध्या और श्रीराम के अलावा राम मंदिर को भी दिखाया गया है

22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं।Ludhiana में अयोध्या और राम मंदिर लिखे स्वेटर की मांग बढ़ती जा रही है। इन स्वेटर्स को लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पान्स मिल रहा है। स्वेटर्स पर अयोध्या और श्रीराम के अलावा राम मंदिर को भी दिखाया गया है। देश के कोने-कोने से राम भक्त इन स्वेटर्स को ऑर्डर कर रहे हैं। अब तक 10 हजार से ज्यादा स्वेटर तैयार किए जा चुके हैं।

advertisement

Also Read: Ram Mandir: राम मंदिर में लगाए गए सोने के दरवाजे, अयोध्या से सामने आई अद्भुत तस्वीर

22 जनवरी को होनी है रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा

बताते चलें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा होनी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के अधिकारी कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं। अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा से एक हफ्ते पहले धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मेहमानों को न्योते भेजे जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों ने बेहद सधे अंदाज में अतिथियों की लिस्ट तैयार की है।मेहमानों की सूची में करीब 150 समुदायों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है। इन सभी के पास अब न्योते मिलने की पुष्टि होने लगी है। 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 11, 2024