रेलवे के किन 3 स्टॉक पर बुलिश विदेशी निवेशक?

पिछले कुछ महीनों में रेलवे स्टॉक्स में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। जिस मर्जी रेलवे स्टॉक को उठा लीजिए, अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है। ऐसे में रेलवे के 3 स्टॉक हैं, जो विदेशी निवेशकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इन रेलवे स्टॉक को लेकर FIIs काफी बुलिश दिख रहे हैं। कौन से हैं ये तीन स्टॉक आइये जानते हैं।

तो पिछले साल से अबतक तीन रेलवे शेयरों में FIIs होल्डिंग्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के मजबूत विश्वास का संकेत देता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन स्टॉक में विदेशी फंड का आना अच्छे संकेत हैं और इससे इन स्टॉक में और भी स्ट्रांग बाइंग सेंटीमेंट आ सकते हैं। इन तीन रेलवे स्टॉक ने सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान तिमाही-दर-तिमाही आधार पर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानि FIIs में उल्लेखनीय तेजी हुई है।

सबसे पहला स्टॉक है Titagarh Rail Systems Limited

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड में विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 16.85 प्रतिशत थी जो 3.19 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 20.04 प्रतिशत हो गई है।

इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 13,990 करोड़ रुपये है। Titagarh Rail Systems Limited ने पिछले छह महीनों में अपने निवेशकों को 61.4 प्रतिशत से अधिक और पिछले एक साल में लगभग 122 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

टीटागढ़ भारत और इटली में मजबूत उपस्थिति के साथ एक अग्रणी कंपनी है जो मुख्य रूप से मेट्रो ट्रेनों, पेसेंजर कोचों, जहाजों के निर्माण और बिक्री करती है।

दूसरा स्टॉक है। Jupiter Wagons

ज्यूपिटर वैगन्स एक रेलवे इंजीनियरिंग बिज़नेस है जो भारतीय रेलवे के लिए माल वैगन और यात्री कोच की सुविधा देती है और कॉमर्स व्हीकल्स और रेल माल वैगनों के लिए लोड बॉडी समेत रेलवे वैगन, वैगन घटकों, कास्टिंग और मेटल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिगं करती है।कंपनी को 1979 में कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था.

अब बात करते हैं हिस्सेदारी की । कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 16,714 करोड़ रुपये है. कंपनी में FIIs की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 0.86 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 1.26 प्रतिशत हो गई> विदेशी निवेशकों की इस बढ़ोतरी के पीछे एक वजह दिसंबर 2023 में QIP के जरिए से 403 करोड़ रुपये जुटाना भी हो सकता है।

तीसरा कौन सा स्टॉक है, ये है Ircon International Ltd

कंपनी ने पिछले छह महीनों में 141 फीसदी से ज्यादा और पिछले एक साल में करीब 306.03 फीसदी का रिटर्न दिया है. अब तक, इसने 2024 में 33 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है. इस साल 23 जनवरी को कंपनी के शेयर 280.85 रुपये के नए लेवल को टच किया

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेल मंत्रालय के जरिए चलाई जाने वाली एक सरकारी कंपनी है।इरकॉन इंटरनेशनल में वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 4.01 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 4.11 प्रतिशत हो गई।