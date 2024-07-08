हर साल लाखों का टैक्स, पर रेजिडेंट को मूलभूत सुविधा भी नहीं दे रहा गाजियाबाद अथॉरिटी

इंदिरापुरम , न्याय खंड -1 के पांच रिएडेंशियल सोसाइटी में रहने वाले परिवारों ने आज गाजियाबाद अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया । दरअसल पिछले कुछ समय से इन सोसाइटी में रहने वाले रेजिडेंट जल भराव, गैर कानूनी कब्जा, अतिक्रमण , सड़क जाम, सीवर की सफाई न होना, सोसाइटी के मेन गेट पर साप्ताहिक बाज़ार को रोकने से संबंधित शिकायतें लगातार कर रहे थे । पुलिस प्रशासन, गाजियाबाद अथॉरिटी को बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। परेशान होकर करीब हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें की न्याय खंड -1 में Gaurav green Vista, Supertech icon, V3S, Patrakar Vihar, Janta Flat जैसी हाउसिंग सोसाइटी में करीब 5000 हज़ार से भी ज्यादा परिवार रहती है।

इन सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है की पुलिस और ऑथरिटी की मिलीभगत से अवैध कब्जा किया जा रहा है। गौर ग्रीन विष्टा के जनरल सेक्रेटरी राकेश पांडेय का कहना है की" मुख्य सड़क की दोनो तरफ कबाड़ी, गाड़ी रिपेयर की दुकानों की भरमार है। दोनों तरफ आधी से ज्यादा सड़क इन दुकानदारों ने कब्ज़ा कर लिया है। इतना ही नहीं डिवाइडर पर लोगों ने घर बना लिया है। सड़क की साफ सफाई नहीं होती। महीनों से कूड़ा कचरा सड़क पर ही पड़ा है .सारे स्ट्रीटलाइट बंद पड़े हैं । बारिश की शुरुआत हो गई है पर सीवर लाइन की सफाई नहीं हो रही है जबकि हर साल लाखों रुपए रेजिडेंट, सीवर चार्जेज के नाम पर लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं। इतना ही नहीं पुलिस की गैर जवाबदेही की वजह से यहां असामाजिक तत्वों की भरमार हो गई है जिससे सुरक्षा का भी खतरा है।

रेजिडेंट्स ने इस मौके पर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और समाधान नहीं निकलने की सूरत में फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। इस मौके पर पांचों सोसाइटी के RWA के सदस्य और रेजिडेंट मौजूद रहे