कौन है Om Birla, जो बनाए गए हैं NDA की तरफ से उम्मीदवार

लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार Om Birla ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इंडिया ब्लॉक ने इस पद के लिए बिरला के खिलाफ कांग्रेस सांसद K Suresh को मैदान में उतारा है। इससे पहले, इंडिया गठबंधन ने कहा था कि वह स्पीकर पद के लिए एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगा, बशर्ते उसे डिप्टी स्पीकर का पद मिले। चूंकि एनडीए विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देने के बारे में अनिच्छुक था, इसलिए भारतीय ब्लॉक ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जो 24 जून से 3 जुलाई तक चलने वाले संसद सत्र की शुरुआत होगी।

advertisement

लोकसभा

यह पद नई लोकसभा के शुरू होने से ठीक पहले खाली हो जाता है। राष्ट्रपति, अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आने से पहले, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए, अल्प अवधि के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। सत्र के पहले दो दिन इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए समर्पित होते हैं।

Also Read: दिल्ली जल संकट को लेकर Atishi का अनशन खत्म, देर रात बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है?

संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा का अध्यक्ष साधारण बहुमत से चुना जाता है। इसका मतलब यह है कि सदन में उपस्थित सदस्यों के आधे से ज़्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को अध्यक्ष चुना जाता है।

यह पोस्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

लोकसभा अध्यक्ष सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। इसके अलावा, वह सदस्यों, पूरे सदन और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक भी होता है।अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी सदन के कामकाज को संचालित करने और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए सदन के अंदर व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना है। अध्यक्ष के पास संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अनियंत्रित व्यवहार के लिए सदस्यों को अयोग्य ठहराने का भी अधिकार है। इसके अलावा, वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। अगर सदन का नेता अनुरोध करता है तो अध्यक्ष सदन की 'गुप्त' बैठक की अनुमति भी दे सकता है। इस बैठक में कोई भी अजनबी व्यक्ति वक्ता की अनुमति के बिना कक्ष, लॉबी या दीर्घाओं में उपस्थित नहीं रह सकता।

लोकसभा अध्यक्ष को कब हटाया जा सकता है?

आम तौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवनकाल तक अपने पद पर बने रहते हैं। हालाँकि, उन्हें अपना पद छोड़ना होगा यदि:

(क) वे लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं।

(ख) वे उपसभापति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे देते हैं।

(ग) उन्हें लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है।

अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है। जब प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, तो अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकता, भले ही वह सदन में उपस्थित हो।