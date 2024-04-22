scorecardresearch
Newsभारतकब है हनुमान जयंति? क्या है पूजा का समय

कब है हनुमान जयंति? क्या है पूजा का समय

हनुमान जयंती एक विशेष हिंदू त्यौहार है जो माता अंजनी से जन्मे भगवान हनुमान के जन्मदिन का सम्मान करता है। यह चैत्र नामक हिंदू महीने में चंद्रमा के उज्ज्वल आधे के दौरान 15 वें दिन होता है। 2024 में, हम यह त्यौहार मंगलवार, 23 अप्रैल को मनाएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 22, 2024 14:03 IST
हनुमान जयंती शक्तिशाली वानर देवता और भगवान राम के प्रबल भक्त की जयंती का प्रतीक है

हनुमान जयंती एक विशेष हिंदू उत्सव है। यह भगवान हनुमान के जन्मदिन को याद करने के बारे में है। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत से लोग उन्हें प्यार करते हैं। लोग इस दिन को बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं क्योंकि माना जाता है कि हनुमान अभी भी आस-पास हैं, जो उन्हें और भी खास बनाता है। इसलिए इसे हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है।
हनुमान जयंती 2024: तिथि और समय

हनुमान जयंती एक विशेष हिंदू त्यौहार है जो माता अंजनी से जन्मे भगवान हनुमान के जन्मदिन का सम्मान करता है। यह चैत्र नामक हिंदू महीने में चंद्रमा के उज्ज्वल आधे के दौरान 15 वें दिन होता है। 2024 में, हम यह त्यौहार मंगलवार, 23 अप्रैल को मनाएंगे। पूर्णिमा तिथि, जो पूर्णिमा का दिन है, 23 अप्रैल को सुबह 03:25 बजे शुरू होती है और 24 अप्रैल को सुबह 05:18 बजे समाप्त होती है।

हनुमान जयंती 2024: पूजा विधि और मंत्र

•    प्रसाद: हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान को सिंदूर, लाल वस्त्र, फूलों की माला, गुलाब, लड्डू, हलवा और केले चढ़ाएं।
    अनुष्ठानों का पालन:
  तत्कालिक तिथि (रात्रिव्यापिनी) पर उपवास करें।
   राम-सीता और हनुमान का स्मरण करते हुए फर्श पर रात गुजारें।
•    सुबह जल्दी स्नान करें।
   हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें।
    भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और आदरपूर्वक प्रार्थना करें।
•    शुभता:
    हनुमान जयंती शनि से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए एक अच्छा दिन है।
    ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भूत-प्रेत से मुक्ति मिलती है।

    हनुमान जयंती 2024 मंत्र:

1.    ॐ श्री हनुमते नमः: यह मंत्र भगवान हनुमान को सम्मान देने और उनका आशीर्वाद पाने का एक तरीका है।
2.    अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस वर दीन जानकी माता: इस मंत्र में भगवान हनुमान को आठ शक्तियों और नौ निधियों का दाता मानते हुए उनका आशीर्वाद मांगा जाता है।

लोकप्रिय भजन:

•    हनुमान चालीसा: भगवान हनुमान के कार्यों और गुणों की प्रशंसा करने वाला एक व्यापक रूप से गाया जाने वाला भजन।
•    सुन्दरकाण्ड: एक अन्य पूजनीय स्तोत्र जो हनुमान की लंका यात्रा की कथा का वर्णन करता है।
•    बजरंग बाण: भगवान हनुमान की सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु एक शक्तिशाली भजन।

