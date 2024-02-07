Pragati Maidan Tunnel में क्या गलत हुआ? कंपनी को जारी हुआ नोटिस

लोक निर्माण विभाग ने Pragati Maidan Tunnel की निर्माण कंपनी Larsen & Toubro और उसके दो अधिकारियों को नोटिस जारी किया। इस मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। विभाग ने अपने नोटिस में निर्माण कंपनी पर "गंभीर तकनीकी और डिज़ाइन कमियों", 'डिज़ाइन दोषों' का आरोप लगाया है। नोटिस में ओवरहालिंग के लिए 500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। अब सवाल ये है कि 777 करोड़ रुपये की 'बहुप्रचारित' परियोजना में क्या गड़बड़ी हुई, जिसका उद्घाटन PM Modi ने जी 20 शिखर सम्मेलन से पहले किया था। इतने सारे रिसाव क्यों हैं?

शहरी नियोजन विशेषज्ञ अर्चित प्रताप सिंह का कहना है कि एक लचीली भूमिगत सुरंग के निर्माण में मिट्टी और चट्टान की स्थिति को समझने के लिए गहन भू-तकनीकी परीक्षण शामिल है। इंजीनियर भूवैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर रॉक बोल्ट और टनल लाइनिंग जैसी विधियों को एकीकृत करके उपयुक्त समर्थन प्रणालियों का चयन करते हैं। " इतनी सारी शर्तों और जांच और संतुलन को ध्यान में रखते हुए, अंडरपास रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि किसी भी संभावित ओवरहालिंग से पहले एक उचित मल्टी-टीम सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता होती है। लगातार पानी का रिसाव कंक्रीट और टीएमटी बार से बनी किसी भी संरचना के लिए विनाशकारी खतरा पैदा कर सकता है, चाहे वह ऊंची इमारत हो, फ्लाई ओवर हो या अंडरपास हो। लगातार जलभराव के कारण मानसून के दौरान अंडरपास बंद रहा, इसके बाद भी सीपेज की समस्या बनी रही और पीडब्ल्यूडी ने निर्माण कंपनी और उसके दो कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।