काले हीरण और बिश्नोई समाज का क्या है रिश्ता?

550 साल पुराना रिश्ता... जानें बिश्नोई समाज काले हिरण को क्यों इतना मानता है।1998 में मारे गए दो काले हिरणों का मामला एक बार फिर से अभिनेता सलमान खान को परेशान कर रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों ने फिर से काले हिरणों की हत्या से जुड़े विवाद को उजागर कर दिया है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 16, 2024 11:31 IST

550 साल पुराना रिश्ता... जानें बिश्नोई समाज काले हिरण को क्यों इतना मानता है।1998 में मारे गए दो काले हिरणों का मामला एक बार फिर से अभिनेता सलमान खान को परेशान कर रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों ने फिर से काले हिरणों की हत्या से जुड़े विवाद को उजागर कर दिया है।

1998 में, अभिनेता सलमान खान पर 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। इस घटना ने बिश्नोई समुदाय को बेहद नाराज कर दिया था, जो काले हिरण की पूजा करते हैं और उन्होंने सलमान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था।

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त शायद पांच साल से ज्यादा का नहीं था, ने सलमान खान से बदला लेने की कसम खाई थी। इस पर बहस हो सकती है कि क्या काले हिरण की हत्या सलमान के प्रति लॉरेंस की दुश्मनी का मुख्य कारण है या वह अपनी छवि बनाने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन बिश्नोई समुदाय का काले हिरण और चिंकारा से गहरा संबंध है।

सिर्फ काले हिरण और चिंकारा ही नहीं, बिश्नोई समुदाय शिकारियों और लकड़हारों से वन्यजीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। यह रिश्ता 550 साल पुराना है।

बिश्नोई समुदाय के लिए काले हिरणों की रक्षा करना आस्था का विषय क्यों?

बिश्नोई समुदाय की स्थापना गुरु जम्भेश्वर (जिन्हें जंभाजी भी कहा जाता है) ने 15वीं शताब्दी में की थी, जो 29 सिद्धांतों पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं वन्यजीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा पर जोर देती हैं। बिश्नोई दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक काले हिरण को गुरु जम्भेश्वर के अवतार के रूप में पूजना है।

2018 में, समुदाय के एक सदस्य राम स्वरूप ने इंडिया टुडे को बताया था, "बिश्नोई कोई धर्म नहीं है, बल्कि गुरु जम्भेश्वर के 29 सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक तरीका है। सिद्धांतों में से एक पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने का है। हम जानवरों की रक्षा के लिए मरने को तैयार रहते हैं।" लोककथाओं के अनुसार, गुरु जंभाजी ने अपने अनुयायियों से कहा था कि काले हिरण को उनका अवतार मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए।

बिश्नोईयों ने पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दिया है। राजस्थान के एक किसान और कार्यकर्ता अनिल बिश्नोई, जिन्हें 10,000 काले हिरणों और चिंकाराओं को बचाने का श्रेय दिया जाता है, ने द बेटर इंडिया को बताया, "अगर काले हिरणों की प्रजाति को बचाना था, तो अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी था।"

1730 में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए 362 बिश्नोई मारे गए थे। यह घटना जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर हुई थी। इस घटना को बाद में 1973 के चिपको आंदोलन की प्रेरणा माना जाता है।

बिश्नोई और काले हिरणों का रिश्ता क्यों अमर है?

बिश्नोई समाज का काले हिरणों और चिंकाराओं से रिश्ता केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भी है। सदियों से, बिश्नोई इन जानवरों के साथ सद्भाव में रहते आए हैं और उनकी रक्षा करते आए हैं।

2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिश्नोई लोग सूर्यास्त का इंतजार करते हैं ताकि काले हिरणों को भोजन दे सकें। काले हिरण और चिंकारा थार रेगिस्तान के शुष्क इलाकों में बिश्नोई जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं।

बिश्नोई महिलाएं विशेष रूप से उन हिरणों का ख्याल रखती हैं जो अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं। इन जानवरों की देखभाल उनके लिए न सिर्फ धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि उनकी दिनचर्या का हिस्सा भी है।

1998 से चल रहे इस कानूनी मामले ने समुदाय के आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है, लेकिन यह गैंगस्टर के निजी इरादों पर सवाल खड़े करता है।

