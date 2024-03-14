बैंगलुरू में क्या हो गया, क्यों पानी के लिए तरस रहे हैं लोग?

बेंगलुरु, 13 मिलियन से अधिक लोगों का घर और एक वैश्विक आईटी केंद्र, पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है। गर्मियों में आमतौर पर शहर सूख जाता है और मानसून के कारण बाढ़ आ जाती है। बेंगलुरु में पानी की समस्या किस वजह से बदतर हुई: लोगों की हरकतें या जलवायु परिवर्तन? विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों जुड़े हुए हैं।

इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने पिछले 42 वर्षों में बेंगलुरु के तापमान भिन्नता से संबंधित डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि शहर गर्म हो रहा है, जिससे जल निकायों और मिट्टी के वाष्पीकरण दर में वृद्धि हो सकती है।

यहां कुछ तथ्य हैं

बेंगलुरु खंडित कठोर चट्टानी जलभृत पर स्थित है। पुनर्भरण दर बहुत कम है, लगभग वर्षा का 10 प्रतिशत।

शहर का लगभग आधा पानी इसके भूमिगत जलभृत से आता है, लेकिन इसका इतना अधिक दोहन हो चुका है कि शहर भयावह दर से डूब रहा है। बेंगलुरु की बाकी आधी जरूरतें 90 किमी दूर जलाशय कावेरी नदी से आती हैं, जिसकी पंपिंग पर रोजाना 3 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

1990 के बाद से, शहर की आबादी तीन गुना बढ़कर 13.6 मिलियन हो गई है, जिसके कारण झीलों और हरित पट्टी क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर अनियोजित टाउनशिप का अतिक्रमण हो गया है।

पानी की कमी और बढ़ते तापमान, शहरी क्षेत्रों के विस्तार और लुप्त होती हरी-भरी जगहों के कारण स्थिति बदतर हो गई है, जिससे बेंगलुरु एक असहनीय हॉटस्पॉट बन गया है।

यह क्यों मायने रखती है?

बेंगलुरु में पानी ख़त्म हो रहा है. शहर के तीव्र विकास का मतलब है कि यह मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। पहले से ही पानी के लिए संघर्ष कर रहे क्षेत्रों में थोड़ा सा सूखा भी आपदा का कारण बन सकता है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मार्च में कहा, "कावेरी जल से जुड़े क्षेत्रों में पानी की कोई कमी नहीं है। जो क्षेत्र बोरवेल पर निर्भर हैं, वे बोरवेल सूख जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार ने समस्या को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।" 11

राजनेता संकट को कम महत्व देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बेंगलुरु आपदा के कगार पर है। यह एक मोड़ के साथ जल संकट का सामना करता है: सूखे बोरवेल, गर्मियों में खाली झीलें, और मानसून के दौरान बाढ़। वेल लैब्स की कार्यकारी निदेशक वीना श्रीनिवासन ने इंडिया टुडे को बताया, "सालाना 900 मिमी से अधिक बारिश के बावजूद शहर पर्याप्त पानी जमा नहीं कर सकता है। तेजी से घटता भूजल अब एक प्राथमिक स्रोत है, खासकर विस्तारित उपनगरों में।"



संख्या में

कुल पानी की मांग: एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु को लगभग 2,632 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की आवश्यकता होती है, जिसमें आवासीय उपयोग 72 प्रतिशत, औद्योगिक उपयोग 17 प्रतिशत, वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग आठ प्रतिशत और निर्माण दो प्रतिशत है।

कावेरी जल: शहर को कावेरी नदी से 1,460 एमएलडी पानी मिलता है, जो बेंगलुरु की लगभग आधी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन पंपिंग के लिए प्रतिदिन 3 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

भूजल: अन्य 52 प्रतिशत में से, भूजल महत्वपूर्ण है लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। शहर अनुमानित 1,392 एमएलडी पानी खींचता है लेकिन प्राकृतिक रूप से हरित स्थानों और जल निकायों के माध्यम से केवल 148 एमएलडी की भरपाई करता है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि भूजल को पंप करने की लागत कावेरी नदी के जलाशयों से पंपिंग जितनी ही है, परिवहन लागत को छोड़कर, लगभग 2.7 करोड़ रुपये प्रतिदिन। प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण केवल 183 एमएलडी है, जो शहर की वर्षा का केवल 10 प्रतिशत है। महत्वपूर्ण मौसमी अंतरों के साथ, झीलें पुनर्भरण में सालाना केवल 35 एमएलडी का योगदान देती हैं।

मौसम परिवर्तनशीलता

बेंगलुरु के तापमान का रुझान पिछले 42 वर्षों में लगभग 1°C की औसत वृद्धि दर्शाता है। पिछले 20 वर्षों में तापमान अधिक बार बढ़ा है। गर्म तापमान से जल निकायों और मिट्टी के वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो सकती है, जिससे पानी की कमी बढ़ सकती है।

हमारे विश्लेषण से वार्षिक वर्षा में कमी या परिवर्तनशीलता का पता चला, जैसे कि पिछले तीन वर्षों में औसत वर्षा में कमी। इससे पता चलता है कि इस अवधि में बेंगलुरु में कम बारिश हो रही है। कम वर्षा सीधे तौर पर भूजल और जलाशयों की पुनःपूर्ति को प्रभावित करती है, जिससे पानी की उपलब्धता कम हो जाती है।

बढ़ते तापमान और घटती या असंगत वर्षा का संयोजन जल संकट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उच्च तापमान से पानी की मांग और वाष्पीकरण बढ़ता है।