क्या है F-35 फाइटर प्लेन की खूबियां जिसका इस्तेमाल इजरायल ने किया

एफ-35 फाइटर जेट, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, वर्तमान में दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसके अत्याधुनिक तकनीकी फीचर्स और अद्वितीय क्षमताओं के कारण इसे "स्टेल्थ फाइटर" के नाम से भी जाना जाता है। इजरायल, जो हमेशा उच्चतम तकनीकी क्षमताओं वाले रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करता है, ने भी एफ-35 को अपने हवाई बेड़े में शामिल किया है।

advertisement

1. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी

एफ-35 का सबसे बड़ा फायदा इसकी स्टेल्थ तकनीक है। यह विमान अपने अदृश्य बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे इसे राडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके चलते, एफ-35 आसानी से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर अपना मिशन पूरा कर सकता है और बिना पकड़े लौट सकता है। रडार से अदृश्य रहने की इसकी क्षमता इसे खतरनाक और असरदार बनाती है, खासकर ऐसे दुश्मनों के खिलाफ जो एडवांस रडार सिस्टम से लैस हैं।

2. मल्टीरोल फाइटर

एफ-35 को मल्टीरोल फाइटर के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि यह कई प्रकार के मिशन को अंजाम दे सकता है। यह विमान हवाई युद्ध, भूमि पर लक्ष्य भेदन, खुफिया जानकारी एकत्र करना और निगरानी जैसे कार्यों में सक्षम है। इसकी इस बहुमुखी क्षमता के कारण इसे एक संपूर्ण फाइटर जेट कहा जा सकता है।

3. सुपरक्रूज और हाई स्पीड

एफ-35 की स्पीड मच 1.6 (ध्वनि की गति से 1.6 गुना) तक पहुँच सकती है, जिससे यह दुश्मन के इलाके में तेजी से प्रवेश कर सकता है और मिशन को पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा, यह बिना आफ्टरबर्नर के तेज गति से उड़ने में सक्षम है, जिससे इसकी ऊर्जा खपत कम होती है और दुश्मनों के राडार पर पकड़ में आने की संभावना भी घट जाती है।

4. उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन

एफ-35 में उन्नत एवियोनिक्स (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम) और सेंसर फ्यूजन तकनीक है, जो इसे युद्ध के मैदान की सम्पूर्ण जानकारी एक साथ देने में सक्षम बनाती है। यह विमान अपनी पूरी स्थिति की जानकारी रियल-टाइम में पायलट को देता है, जिससे पायलट को सही निर्णय लेने में आसानी होती है। इसके सेंसर फ्यूजन फीचर की वजह से एफ-35 अन्य विमानों और ग्राउंड यूनिट्स के साथ आसानी से डेटा शेयर कर सकता है, जो सामरिक लाभ प्रदान करता है।

5. स्मार्ट हथियार और मिसाइल सिस्टम

एफ-35 को लेटेस्ट स्मार्ट हथियारों और मिसाइल सिस्टम से लैस किया गया है, जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाते हैं। इसमें AIM-120 और AIM-9X जैसे एयर-टू-एयर मिसाइलों के साथ-साथ JDAM और SDB जैसे स्मार्ट बम शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीकों को जोड़ने की क्षमता भी है, जिससे यह अन्य देशों के साथ तालमेल बैठाते हुए कार्य कर सकता है।

advertisement

6. स्वायत्तता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का समावेश

एफ-35 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश किया गया है, जिससे यह विमान अत्यधिक आत्मनिर्भर हो जाता है। इसके एआई सिस्टम से मिशन प्लानिंग, हथियारों का चयन और दुश्मन की स्थिति का पता लगाने जैसे कई कार्य स्वतः हो जाते हैं, जिससे पायलट का ध्यान केवल मिशन पर केंद्रित रहता है।

7. वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग (VTOL) की क्षमता

एफ-35 में वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग (VTOL) की भी सुविधा है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना रनवे के भी टेकऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यह सुविधा इसे ऐसे इलाकों में उपयोगी बनाती है जहां पर रनवे उपलब्ध नहीं होते। इजरायल जैसे देशों के लिए, जहां रणनीतिक रूप से विभिन्न इलाकों में अपने विमानों को तैनात करना आवश्यक है, यह फीचर बेहद लाभकारी है।

8. इजरायली वेरिएंट में विशेष बदलाव

इजरायल ने अपने एफ-35 विमानों में विशेष बदलाव किए हैं। इन्हें "एफ-35आई" के नाम से भी जाना जाता है। इजरायल ने इन विमानों में अपने घरेलू रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को जोड़ा है। इससे इजरायल की सेना के पास अपने हवाई हमले और रक्षा की क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

advertisement

9. ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम

एफ-35 के साथ एक एडवांस ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम भी आता है, जिससे पायलटों को इस जेट के ऑपरेशंस में ट्रेनिंग देने में आसानी होती है। एफ-35 का सिम्युलेटर पायलटों को रियल-टाइम परिस्थितियों में ट्रैनिंग प्रदान करता है, जिससे वे सभी संभावित युद्ध स्थितियों के लिए तैयार हो सकते हैं।

एफ-35 एक अत्याधुनिक और सर्वगुण संपन्न फाइटर प्लेन है जो इजरायल की वायु सेना की ताकत को और बढ़ाता है। इसकी स्टेल्थ तकनीक, उच्चतम गति, मल्टीरोल क्षमता और एडवांस वेपन्स सिस्टम इसे युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय फाइटर जेट बनाते हैं। इजरायल जैसे देशों के लिए, जिनकी रक्षा चुनौतियाँ अत्यधिक जटिल हैं, एफ-35 जैसी तकनीकें सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।