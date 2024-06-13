Weekend Getaways: भारत का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे कहते हैं “मिनी कश्मीर”

भारत में घूमने के लिए बहुत से विकल्प मिल ही जाते हैं। एक से एक पहाड़ी जगह से ले कर समुद्री तट तक हर तरह के स्थान भारत में घूमने के लिए मिल ही जाते हैं। मन को हल्का करने के लिए ट्रैकिंग से ले कर राफ्टिंग तक के बढ़िया विकल्प मिल जाते हैं। लोगों में भी दो प्रकार पाए जाते हैं। एक वो प्रकार के लोग जो घूमने के शौक़ीन होते हैं तो वहीं एक ऐसे प्रकार के लोग जो घूमने में रुचि नहीं रखते। अब घूमने के शौक़ीन लोगों में भी कई प्रकार पाए जाते हैं। जैसे किसी को ठंडी जगहों का शौक़ होता है तो किसी को गर्म जगहों का। कोई पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं तो कोई समुद्र किनारे बैठना पसंद करते हैं। ऐसे में जो लोग कश्मीर की वादियों का शौक़ तो रखते हैं मगर अधिक दूरी के कारण अपना प्लान बनाने में विफल हो जाते हैं उनके लिए एकदम कश्मीर जैसी जगह भी है। जहां जाना भी आसान है और घूमना भी।

मिनी कश्मीर उत्तराखण्ड

ये मिनी कश्मीर उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल में है।इस जगह का नाम मुनस्यारी है और ये एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ के पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे ही हैं जो इसे मिनी कश्मीर बोलने पर पर्यटकों को मजबूर कर देते हैं। मुनस्यारी में बहुत से सुंदर-सुंदर घूमने फिरने की जगह हैं जहां सुकून के कुछ पाल अपने परिवार या अकेले भी गुज़ारे जा सकते हैं। यहाँ के मुख्य स्थानों में माहेश्वरी कुंड, बिर्थी झरना, खलिया टॉप आता है जहां आ कर यहाँ का कल-कल बहते झरने की आवाज़ से अंतरमन के शोर को अलग ही प्रकार की शांति महसूस होती है।

प्रकृति के शौक़ीन

जो लोग प्रकृति के शौक़ीन हैं और ट्रैकिंग करने का शौक़ रखते हैं उन्हें ये जगह बेहद अच्छी लगती हैं। बर्फ के शौक़ीन भी यहाँ सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ बाक़ी जगहों की अपेक्षा भीड़ काफ़ी कम रहती है जिसके चलते यहाँ आराम से घूमा जा सकता है। मुनस्यारी में रुकने और ठहरने के लिए अच्छे होटल की सुविधा भी मौजूद है और यहाँ सड़क मार्ग से आया जा सकता।

तो आप कब बना रहे हैं बर्फ़बारी, ट्रैकिंग और घूमने के लिए मिनी कश्मीर- मुनस्यारी आने की योजना?

