सस्ती फ्लाइट बुक करना चाहते हैं, गूगल ऐसे करेगा मदद

Google Flights ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा पेश की है, जिसका उद्देश्य और भी किफायती उड़ानें खोजने में मदद करना है, जिससे यात्राओं पर पैसे बचाना अब और भी आसान हो गया है। पहले भी यह प्लेटफ़ॉर्म यात्रा की कीमत और सुविधा के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ विकल्प दिखाता था, लेकिन अब एक नया "सबसे सस्ता" टैब जोड़ा गया है। यह आपको कम लागत वाली उड़ानों की जानकारी देता है, जिनमें थोड़ी ज्यादा लचीलेपन की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप किसी तृतीय-पक्ष बुकिंग साइट के जरिए या उस एयरपोर्ट से वापसी कर सकते हैं जो आपका मूल प्रस्थान स्थल नहीं था, जिससे आपको सस्ती फ्लाइट मिल सकती है।

हालांकि, इन सस्ते विकल्पों में कई बार थोड़े समझौते करने पड़ सकते हैं, जैसे लंबा स्टॉपओवर या अलग-अलग एयरलाइनों के बीच खुद से स्थानांतरण करना पड़ सकता है। यह नई सुविधा उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जो अपने बजट के अनुसार उड़ानों की योजना बनाना चाहते हैं।

नया फीचर क्या है?

जब आप Google Flights पर उड़ानों की खोज करते हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म आमतौर पर पहले सबसे अच्छे विकल्प दिखाता है, जो कीमत और सुविधा का संतुलन रखते हैं। हालांकि, कुछ उड़ानें कम लागत वाली हो सकती हैं, लेकिन उतनी सीधी नहीं होतीं। जैसे कि तृतीय-पक्ष बुकिंग साइट एयरलाइन की तुलना में कम कीमत दे सकती है, या वापसी के लिए अलग हवाई अड्डे का चयन करके पैसे बचाए जा सकते हैं।

इन्हीं सस्ते विकल्पों को सुलभ बनाने के लिए, गूगल ने एक नया "सबसे सस्ता" टैब जोड़ा है। इसे चुनने पर, आपको ऐसे फ्लाइट विकल्प दिखेंगे जो अधिक किफायती हैं, भले ही उनमें कुछ समझौते करने पड़ें, जैसे लंबी प्रतीक्षा या अलग-अलग एयरलाइनों के बीच स्थानांतरण। यह फीचर अगले दो हफ्तों में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप किसी भी जगह से इसका लाभ उठा सकेंगे।

सस्ती फ्लाइट्स बुक करने का तरीका

सस्ती उड़ानें बुक करने के लिए Google Flights पर अपनी यात्रा की जानकारी डालें। परिणाम आने के बाद, आपको पहले से उपलब्ध "सर्वश्रेष्ठ" विकल्प दिखेंगे, जो लागत और सुविधा का संतुलन रखते हैं। लेकिन अब आप "सबसे सस्ता" टैब को भी देख सकते हैं, जो कम कीमत वाली सभी उड़ानों की सूची दिखाएगा, भले ही वे थोड़ी कम सुविधाजनक हों।

आप ऐसी उड़ानों को देख सकते हैं जिनमें लंबे समय तक रुकना हो, या जिन्हें खुद से बदलना पड़े। ऐसे विकल्प आपकी यात्रा लागत को कम कर सकते हैं, लेकिन आपको तय करना होगा कि यह समझौते आपके लिए सही हैं या नहीं। इस नए टैब की मदद से आप आसानी से इन विकल्पों का आकलन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

यह फीचर क्यों उपयोगी है?

चाहे आप छुट्टियों की योजना बना रहे हों या किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हों, यह फीचर आपको उपलब्ध सबसे किफायती उड़ानें खोजने में मदद करेगा। खासकर अगर आप थैंक्सगिविंग या क्रिसमस के आसपास यात्रा की सोच रहे हैं, तो अब सौदे खोजने का सही समय है। गूगल फ्लाइट्स का नया "सबसे सस्ता" टैब बजट में यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे कम कीमत पर टिकट बुक करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।