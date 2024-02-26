scorecardresearch
Walt-Disney Merger: अंबानी परिवार में फिर आई खुशख़बरी, प्री वेडिंग के अलावा मिली मर्जर की खुबखबरी

खबरों की मानें तो दोनों पक्षों के बीच स्टेक स्प्लिट में बदलाव हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फाइनल डील के समय डिज्नी की स्थानीय कंपनियों की वैल्यूएशन क्या रहती है। डिज्नी की ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले लिमिटेड में भी हिस्सेदारी है। रिलायंस इसे खरीदने पर भी विचार कर सकती है। डिज्नी को भारत में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी और रिलायंस ने मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनस को काफी बढ़ा लिया है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे एंटरटेनमेंट मार्केट्स में से एक है। ऐसे में रिलायंस और डिज्नी मीडिया सेक्टर में तहलका मचा सकते हैं।

Ankur Tyagi
Feb 26, 2024 16:22 IST
Walt Disney Reliance Merger

भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की जुलाई में राधिका मर्चेंट के साथ शादी होने जा रही है। उससे पहले 1 से 3 मार्च तक जामनगर में प्री-वेडिंग सेरेमनी हो रही है जिसमें दुनिया के दिग्गज हस्तियों को इन्विटेशन दिया गया है। तो एक तरफ अंबानी परिवार में खुशियों का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने बिग डील को क्रैक कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी ने अपने मीडिया ऑपरेशंस को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट पर साइन किए हैं। देखिए दो तरह के पैक्ट होते हैं एक बाइंडिंग और दूसरा नॉन-बाइंडिंग। नॉन-बाइंडिंग का मतलब है कि आप बाइंड नहीं हैं, लेकिन बाइंडिंग पैक्ट का मतलब है कि दोनों पार्टियां कथित लेनदेन या सर्विस या नियम को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती हैं।

advertisement

अब सवाल उठता है कि रिलायंस की डिज्नी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी होगी? मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में रिलायंस की मीडिया यूनिट और उसकी सहयोगी कंपनियों की कम से कम 61 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी जबकि बाकी होल्डिंग डिज्नी के पास रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस हफ्ते में ही इस डील का एलान किया जा सकता है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री-वेडिंग में डिज्नी के CEO बॉब इग्नर को भी बुलाया गया है।

अक्टूबर और नवंबर में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए डिज्नी की स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी+हॉटस्टार ने रिकॉर्ड दर्शकों को आकर्षित किया था। वहीं, इस क्रिकेट प्रेमी देश में मैचों को मुफ्त में दिखाया गया था। ये एक ऐसा कदम था, जिसका मकसद रेवेन्यू पर फोकस करने के बजाय ग्राहकों को वापस लाना था। रिलायंस ने 2023 की शुरुआत में ही आईपीएल मैचों को बिना किसी फीस के स्ट्रीम किया था, जिससे बड़ी संख्या में दर्शक जुटे थे। अभी भारत के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। सोनी ग्रुप ने भी अपनी लोकल यूनिट को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ मर्ज करने की योजना बनाई थी। लेकिन पिछले महीने यह डील खत्म हो गई।

मर्जर पूरा होने के बाद डिज्नी और रिलायंस वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ते मनोरंजन मार्केट्स में से एक में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली मीडिया दिग्गज बन जाएंगे।

Feb 26, 2024