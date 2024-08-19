IRCTC के इस पैकेज से कीजिए खाटू श्याम के दर्शन, बजट में होगी ट्रिप

IRCTC Tour Package: अगर आप खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दरअसल, IRCTC ने एक शानदार टूर पैकेज लॉन्च किया है, इस पैकेज में आपको खाटू श्याम के दर्शन करने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं कितने रुपये होंगे खर्च और कैसे बुक कर सकते हैं ये पैकेज।

advertisement

यहां जाने पैकेज डिटेल

इस टूर पैकेज का नाम Shree khatu shyam ji darshan है। जिसमें आपको पुष्कर और जयपुर घूमने का मौका मिलेगा। यह पैकेज हर गुरुवार के लिए है। आप अपनी छुट्टी के अनुसार, किसी भी गुरुवार के लिए पैकेज बुक कर सकते हैं। आइस टूर पैकेज की शुरुआत बिलासपुर से होगी।

Also Read: Narayana Murthy ने कहा कि इमरजेंसी काल के बाद नहीं दिया जनसंख्या पर ध्यान

पैकेज बुक करने में कितना आएगा खर्च?

इस पैकेज में अलग-अलग क्लास के लिए किराया भी अलग-अलग है। अगर आप कंफर्ट (3AC)में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपको 20.760 रुपये का खर्च आएगा. डबल ऑक्यूपेंसी के लिए आपको 13,520 रुपये, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 11,435 रुपये खर्च आएगा। वहीं, अगर आपके साथ कोई 5 से 11 साल का बच्चा जाता है और आप उसके लिए अलग से बेड लेते हैं तो उसके लिए आपको 9,785 रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा ट्रिप में कोई 5 से 11 साल का बच्चा जाता है और आप उसके लिए अलग से बेड नहीं लेते है तो उसके लिए आपको 9.045 रुपये खर्च करने होंगे।

Also Watch: AC में क्या होता है टन का मतलब?

यहां जानें Superior (2A) में कितना आएगा खर्च?

इस पैकेज में अलग-अलग क्लास के लिए किराया भी अलग-अलग है। अगर आप Superior(2A)में सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपको 22,850 रुपये का खर्च आएगा। डबल ऑक्यूपेंसी के लिए आपको 15,610 रुपये, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए 13,530 रुपये खर्च आएगा। वहीं, अगर आपके साथ कोई 5 से 11 साल का बच्चा जाता है और आप उसके लिए अलग से बेड लेते हैं तो उसके लिए आपको 11,880 रुपये खर्च करने होंगे. अगर ट्रिप में कोई 5 से 11 साल का बच्चा जाता है और आप उसके लिए अलग से बेड नहीं लेते है तो उसके लिए आपको 11,135 रुपये खर्च करने होंगे।

पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?

इस पैकेज में आपको आने-जाने की फ्लाइट टिकट मिलेगा।

इसके साथ 1 ब्रेकफास्ट और 1 डिनर दिया जाएगा।

इसके लिए साथ आपको प्राइवेट व्हीकल से पैकेज में बताई गई जगहों पर ले जाया जाएगा।

ट्रैवल इंश्योरेंस

पैकेज में क्या नहीं मिलेगा?

मॉन्यूमेंट्स एंट्री और entrance ticket

पैकेज में लंच नहीं दिया जाएगा.

पैकेज में आपको व्यक्तिगत खर्च जैसे लॉन्ड्री, टेलीफोन कॉल, टिप्स और ग्रेच्युटी, मिनरल वाटर, सॉफ्ट और ड्रिंक के लिए आपको खुद ही पैसे देने होंगे।

advertisement

यहां चेक करें कैंसिलेशन पॉलिसी

अगर आप ट्रिप शुरू होने के 15 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पैकेज के किराए से 250 रुपये काट कर दिया जाएगा।

पैकेज शुरू होने के 08-15 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर पैकेज कॉस्ट से 25 फीसदी काट कर दिया जाएगा। पैकेज शुरू होने के 4 से 7 दिन पहले टिकट कैंसिल करने पर पैकेज किराया का 50 फीसदी काट कर दिया जाएगा. अगर आप पैकेज शुरू होने के 4 दिन पहले पैकेज टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको पैकेज टिकट का एक रुपया भी नहीं दिया जाएगा।

किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल

8287932242

9390112759