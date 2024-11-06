scorecardresearch
अमेरिकी चुनाव 2024: Swing States में कौन आगे चल रहा है? यहां जानें पूरी जानकारी

अमेरिकी चुनाव 2024: पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों ही महत्वपूर्ण 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के लिए कड़ी टक्कर में हैं, चुनाव उन स्विंग राज्यों पर टिका है जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 11:44 IST

इस वर्ष के स्विंग राज्य, जिनसे परिणाम निर्धारित होने की उम्मीद है, निम्नलिखित हैं:

उत्तरी कैरोलिना: 16 इलेक्टोरल वोट (एपी अनुमानों के अनुसार ट्रम्प ने उत्तरी कैरोलिना के वोट सुरक्षित कर लिए हैं)
जॉर्जिया: 16 इलेक्टोरल वोट (प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार ट्रम्प आगे चल रहे हैं, हालांकि मुकाबला कड़ा है)
पेंसिल्वेनिया: 19 इलेक्टोरल वोट (अभी भी बहुत करीबी परिणाम हैं; प्रारंभिक परिणाम ट्रम्प के पक्ष में हो सकते हैं, मेल-इन मतपत्रों की गिनती के बाद हैरिस को संभावित रूप से बढ़त मिल सकती है)
मिशिगन: 15 इलेक्टोरल वोट (प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि हैरिस आगे हैं)
विस्कॉन्सिन: 10 इलेक्टोरल वोट (अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं)
एरिज़ोना: 11 इलेक्टोरल वोट (अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं)
नेवादा: 6 इलेक्टोरल वोट (अभी तक कोई निश्चित परिणाम नहीं)

स्विंग स्टेट्स क्या हैं और उनका महत्व क्यों है?

ऐतिहासिक रूप से, स्विंग स्टेट करीबी चुनावों में निर्णायक रहे हैं। "स्विंग स्टेट" शब्द पहली बार 1936 में फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के अभियान के दौरान उभरा, जिसमें उन राज्यों पर प्रकाश डाला गया जहां परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में जनसांख्यिकी, प्रवासन पैटर्न और बदलती विचारधाराओं में बदलाव ने इस बात को प्रभावित किया है कि कौन से राज्य युद्ध के मैदान हैं। उदाहरण के लिए, महामारी के दौरान रूढ़िवादी मतदाताओं की आमद के बाद फ्लोरिडा एक रिपब्लिकन-झुकाव वाला राज्य बन गया है, जबकि वेस्ट वर्जीनिया जैसे कोयले पर निर्भर राज्य जीवाश्म ईंधन पर पार्टी के रुख के कारण रिपब्लिकन की ओर चले गए हैं।

स्विंग राज्यों ने पिछले राष्ट्रपति चुनावों का फैसला किया है, अक्सर बहुत कम अंतर से जीत हासिल की है। 1948 में, हैरी एस. ट्रूमैन ने प्रमुख स्विंग राज्यों में मामूली अंतर से जीत हासिल की, जिससे उनकी जीत पक्की हो गई। 2000 में, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की जीत फ्लोरिडा में लड़े गए वोटों पर निर्भर थी। 2016 में, कई प्रतिस्पर्धी राज्यों में ट्रम्प की सफलता ने उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज की जीत दिलाई, जबकि बिडेन की 2020 की जीत सात मौजूदा स्विंग राज्यों में से छह पर निर्भर थी।

चूंकि वोटों की गिनती जारी है और स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, ये युद्ध क्षेत्र वाले राज्य एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का निर्धारण करने के लिए तैयार हैं।

Nov 6, 2024