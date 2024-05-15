scorecardresearch
केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia की मां का निधन, AIIMS में ली आखिरी सांस

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 15, 2024 16:13 IST
दिल्ली में निधन के बाद माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाया जाएगा

केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia की मां माधवी राजे सिंधिया (Madhavi Raje Scindia) का बुधवार सुबह Delhi  के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में निधन हो गया। सूत्रों ने बताया कि आज सुबह 9 बजकर 28 मिनट में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो बीते कुछ दिन से 'वेंटिलेटर' पर थीं। जानकारी के मुताबिक उनका पिछले तीन महीने से एम्स में इलाज किया जा रहा था। वह निमोनिया के साथ-साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थीं। पिछले कुछ दिनों से माधवी राजे सिंधिया की सेहत क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गई थी। गुना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे व बेटे महाआर्यमन सिंधिया को बीच-बीच में चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ रहा था। 

कल ग्वालियर में होगा अंतिम संस्कार

दिल्ली में निधन के बाद माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाया जाएगा। राजमाता का अंतिम संस्कार कल ग्वालियर में ही होगा। 

स्वास्थ्य लाभ के लिए चला पूजा-पाठ का दौर

सिंधिया की माता जी के निधन पर एमपी में शोक की लहर है। उनके परिजन और समर्थक इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं। अंतिम संस्कार के लिए उनके समर्थक अब आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले उनका ऑपरेशन होने की खबरें आई थीं। उनकी सेहत में सुधार के लिए पूजा-पाठ का दौर भी चला था। शिवपुरी में भी ज्‍योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में चिंता थी इसलिए शिवपुरी में उनके समर्थकों ने सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया था।

