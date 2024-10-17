उफ्फ! गोलगप्पा में हार्पिक और यूरिया का इस्तेमाल, VIDEO वायरल

गाजियाबाद के क्रॉस रिपब्लिक क्षेत्र में रोटी बनाने के लिए पेशाब से आटा गूंथने वाली घटना के बाद, अब झारखंड के गढ़वा से एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो दुकानदार पैरों से आटा गूंथकर गोलगप्पे बना रहे थे। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू की। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है।

घटना का विवरण

यह घटना मझिआंव बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां दो दुकानदार गोलगप्पे बनाने के लिए पैरों से आटा गूंथते हुए पाए गए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गोलगप्पों का स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया खाद का भी इस्तेमाल कर रहे थे।

वायरल वीडियो और गिरफ्तारी

इस घटना का वीडियो अरविंद यादव ने बनाया, जिसने बताया कि कुछ दिन पहले उसका मौसेरे भाई अंशु और राघवेंद्र से झगड़ा हुआ था। इसी के चलते उसने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। स्थानीय थाना प्रभारी, आकाश कुमार ने जानकारी दी कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अंशु झांसी जिले के सेसा गांव और राघवेंद्र जालौन जिले के नूरपुर गांव का निवासी है।

पुलिस की कार्रवाई:

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से सफेद रंग का ठोस पदार्थ बरामद किया है, जिसे फिटकरी जैसा बताया जा रहा है। यह पदार्थ पानी में मिलाने पर उसे खट्टा बना देता है। इस पदार्थ को मेडिकल लैब में भेजा जाएगा ताकि उसकी जांच हो सके। इसके अलावा, दोनों युवक गढ़वा की किराना दुकानों से सफेद केमिकल खरीदते थे, जिसकी भी जांच की जाएगी। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।