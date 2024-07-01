टीम इंडिया के कोच के लिए दो नामों पर चर्चा, जल्द होने वाला है फैसला

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पुष्टि की है कि 1 जुलाई, सोमवार को नए भारतीय कोच की भूमिका के लिए दो नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। राहुल द्रविड़ का भारतीय कोच के रूप में कार्यकाल टी20 विश्व कप में विजयी अभियान के बाद समाप्त हो गया था, बीसीसीआई ने 13 जून से इस पद के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

रिपोर्टों के अनुसार

रिपोर्टों के अनुसार, गौतम गंभीर को आईपीएल 2024 में केकेआर के साथ मेंटर के रूप में अपने सफल कार्यकाल के बाद नए कोच के रूप में द्रविड़ का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। गंभीर ने खुद हाल ही में यह कोई रहस्य नहीं बनाया है कि वह यह काम करने में खुश होंगे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गंभीर ने 18 जून को इस पद के लिए इंटरव्यू दिया था। शाह ने अब पुष्टि की है कि श्रीलंका सीरीज से पहले एक नया कोच टीम से जुड़ेगा और सीएसी ने इस पद के लिए दो नामों का इंटरव्यू लिया है और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है। बीसीसीआई सचिव, जो इस समय बारबाडोस में टीम के साथ हैं, ने भी पीटीआई को बताया कि वे मुंबई पहुंचने के बाद फैसला करेंगे।

टीम में शामिल

शाह ने छह जुलाई से शुरू हो रहे जिम्बाब्वे दौरे का जिक्र करते हुए चुनिंदा मीडिया से कहा, "कोच और चयनकर्ता दोनों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। सीएसी ने साक्षात्कार लिया है और दो नामों को चुना है तथा मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, हम उसके अनुसार काम करेंगे। वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे जा रहे हैं, लेकिन नया कोच श्रीलंका सीरीज के बाद टीम में शामिल होगा।" रिपोर्टों के अनुसार , गंभीर, डब्ल्यूवी रमन और एक विदेशी उम्मीदवार को इस नौकरी के लिए चुना गया था।

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीनियर्स मौजूद रहेंगे

शाह ने यह भी संकेत दिया कि भारतीय क्रिकेट में नए युग की शुरुआत के बावजूद सीनियर खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मौजूद रहेंगे। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि लक्ष्य 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है और इसी तरह की टीम मैदान में उतारी जाएगी। टी20 विश्व कप जीत के बाद, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा सभी ने भारत के लिए टी20I प्रारूप से संन्यास ले लिया।