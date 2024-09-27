scorecardresearch
Yamuna Expressway पर सफर करना महंगा, नोएडा से आगरा तक भी बढ़ा टोल

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 27, 2024 13:31 IST
Yamuna Expressway
Yamuna Expressway

यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जिसका असर आपकी जेब पर देखने को मिलेगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 82वीं बैठक में फैसला हुआ है, जिसके तहत यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। टोल टैक्स की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। आपको बता दें कि YEIDA ने सितंबर 2022 से पहले बार टोल टैक्स की दरों में बदलाव किया है। नए बदलावों से YEIDA को लगभग 1 करोड़ रुपये का टोल मिलेगा।

नई दरें क्या होंगी? 

टू और थ्री व्हीलर: अब 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल चुकाना होगा। पहले तक 1 रुपया 25 पैसे की दर से टोल लिया जा रहा था।

कार और जीप जैसे फॉर व्हीलर: टोल दरें 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2 रुपये 95 पैसे प्रति किलोमीटर कर दी गई हैं।

हल्के कमर्शियल व्हीकल: अब 4 रुपये 60 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल लिया जाएगा। पहले ये दर 4 रुपये 15 पैसे प्रति किलोमीटर थी।

बस और ट्रक: अब 9 रुपये 35 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूलेंगे। पहले 8 रुपये 45 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल लिया जा रहा था।

कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले भारी व्हीकल्स और मल्टी-एक्सल वाहन
इन वाहनों पर टोल दर बढ़ाकर 14 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर कर दी गई है। पहले 12 रुपये 90 पैसे प्रति किलोमीटर था।

बड़े आकार वाले वाहन (7 या उससे ज्यादा एक्सल वाले)
 18 रुपये 35 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूला जाएगा. पहले इनसे 16 रुपये 60 की दर से टोल वसूला जाता था.

आगरा के लिए भी सफर महंगा
YEIDA के जरिए टोल टैक्स की दरें बढ़ाने से नोएडा से आगरा जाने वाले लोगों का सफर महंगा हो जाएगा। नोएडा से आगरा जाने पर पहले 270 रुपये का टोल टैक्स लगता है, जो अब बढ़कर 295 रुपये हो गया है। बसों के लिए यही टोल टैक्स 895 रुपये से बढ़कर 935 रुपये हो गया है। वहीं ज्यादा बढ़े वाहनों के लिए यह दर 1760 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है। नोएडा से आगरा तक के इस 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दर में 12% तक की बढ़ोतरी हुई है।
 

