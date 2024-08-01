Delhi-NCR में मूसलधार बारिश का कहर, यातायात ठप, स्कूलों हुए बंन्द,सड़के हुई जलमग्न

बुधवार बीते शाम से Delhi-NCR में हो रही बारिश ने कहर मचा दीया है। सड़को पर जलजमाव से लोग परेशान है। बुधवार देर रत तक NCR की सड़को पर गाड़ियों की लंबी कतारे देखने को मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली को "अलर्ट " की सूची में डालते हुए राष्ट्रीय बाढ़ दिशानिर्देश बुलेटिन जारी किया है। इस अत्यधिक बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

जलभराव और यातायात की स्थिति

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में 79.2 मिमी, मयूर विहार में 119 मिमी, दिल्ली विश्वविद्यालय में 77.5 मि

मी, पूसा में 66.5 मिमी और पालम में 43.7 मिमी बारिश हुई। इस बारिश ने शहर की सड़कों को नदियों में बदल दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रमुख मार्गों पर जलभराव के कारण यातायात ठप हो गया, और कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए।

स्कूलों और हवाई यातायात पर प्रभाव

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि 1 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। यह निर्णय भारी बारिश और आगामी मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए लिया गया है। स्कूलों की बंदी के साथ ही, दिल्ली हवाई अड्डे पर भी हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। खराब मौसम के कारण कम से कम 10 उड़ानों को डायवर्ट किया गया, जिनमें आठ को जयपुर और दो को लखनऊ भेजा गया। एयरलाइनों ने भविष्य में और भी उड़ानों में व्यवधान की संभावना के बारे में चेतावनी दी है।

क्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में जलभराव

भारी बारिश के परिणामस्वरूप उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक मकान ढह गया। दिल्ली अग्निशामक सेवा के अनुसार, यह मकान रॉबिन सिनेमा के पास स्थित था। इसके अलावा, पुरानी दिल्ली के दरियागंज में एक स्कूल की चारदीवारी गिर गई, जिससे सड़क पर खड़ी कारों को नुकसान हुआ और नीचे की सड़क भी धंस गई। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में जलभराव के कारण सड़क पर चप्पलें तैरती नजर आईं। प्रगति मैदान सुरंग और आईटीओ चौराहा, धौला कुआं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी जलभराव ने अफरातफरी मचाई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बारिश का पानी घुस गया। भाजपा ने स्थिति को लेकर दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार की आलोचना की है और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। इसके विपरीत, आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी इस संकट पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और निचले इलाकों तथा जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 5 अगस्त तक दिल्ली में और बारिश की संभावना जताई है। दिन के समय में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर रहने, खिड़कियों और दरवाजों को सुरक्षित रखने, और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इस स्थिति में, दिल्ली की सरकार और स्थानीय प्रशासन को जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द हल करने और नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।