Tinder Addiction: टिंडर की लग गई लत, एक आदमी दिनभर देखता था 500 प्रोफाइल

टिंडर, बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स पर अंतहीन स्वाइप करना शुरू में मज़ेदार हो सकता है लेकिन अगर नियमित अवधि में किया जाए तो यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आप इस प्रक्रिया से थक सकते हैं क्योंकि यदि आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए ऐप ब्राउज़ करते रहेंगे, तो आप कोई वास्तविक कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। हाल ही में एक ब्रिटिश व्यक्ति ने खुलासा किया कि कैसे उसे टिंडर की लत लग गई। वह प्रति दिन 500 प्रोफ़ाइलों पर स्वाइप करता था लेकिन बाद में उसे सिकुड़न देखनी पड़ी क्योंकि सभी स्वाइपिंग से वह उदास हो रहा था। अपने बचाव में, ब्रिटिश व्यक्ति ने कहा कि उसने केवल वैध महसूस करने के लिए अत्यधिक स्वाइपिंग की।

27 वर्षीय व्यक्ति एड टर्नर ने द न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ डेटिंग ऐप्स के आदी होने के बारे में अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने टिंडर, हिंज और बम्बल पर बहुत समय बिताने की बात स्वीकार की, इसलिए नहीं कि वह किसी से मिलना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लाइक और मैच मिलना पसंद था। जब उसे उन लोगों से प्रतिक्रिया नहीं मिली जिनके साथ उसका मेल था, तो उसे वास्तव में दुख हुआ।

भले ही वह इन ऐप्स पर एक साथ कई महिलाओं से बात कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह उनमें से किसी से भी व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि इन ऐप्स का उपयोग करने से उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि वह वास्तव में कौन थे, और इससे उन्हें अपने बारे में बुरा महसूस हुआ। टर्नर ने कहा, “उन ऐप्स ने मेरे पूरे मूड और व्यक्तित्व को प्रभावित किया।” “मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि मैं वास्तव में क्या ढूंढ रहा था।” .यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं कहने लगा, 'सही है मुझे इस व्यक्ति से डेट पर जाने के लिए कहना होगा अन्यथा वे मुझसे बात करना बंद कर देंगे।'

“मुझे पता था कि अंततः मुझे वास्तविक डेट पर जाने के बारे में लोगों से बात करनी होगी। जब यह उस बिंदु पर पहुंच गया, तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी,'' उन्होंने आगे कहा।

टर्नर ने यह भी बताया कि इन ऐप्स ने उनके मूड और व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया। उसे ऐसा लगा जैसे उन्होंने डेटिंग को एक खेल में बदल दिया है, जिससे यह जानना मुश्किल हो गया है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। वास्तविक जीवन में एक प्रेमिका मिलने के बाद भी, वह अभी भी ऐप्स के प्रति आकर्षित महसूस करता था।

आख़िरकार, टर्नर ने मदद मांगी और उसे सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार और अवसाद का पता चला। इससे पता चलता है कि उसकी लत कितनी गंभीर हो गई थी. वह इस समस्या का सामना करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि टिंडर और हिंज की मालिक कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें उन पर अपने ऐप्स को व्यसनी बनाने का आरोप लगाया गया है।

टर्नर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि डेटिंग ऐप्स मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। लोगों के लिए ऑनलाइन इंटरैक्शन और वास्तविक जीवन के कनेक्शन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। समर्थन मांगने और इन ऐप्स से ब्रेक लेने से लत के चक्र को तोड़ने में मदद मिल सकती है।