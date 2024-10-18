इस बार अयोध्या से दीवाली पर मंगाइये ऑनलाइन प्रसाद

अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, खासकर राम मंदिर के लोकार्पण के बाद यह पहला दीपोत्सव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इसे ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी में जुटी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक नई योजना 'एक दीया प्रभु श्रीराम के नाम' शुरू की है, जिसके माध्यम से दूर-दराज के रामभक्त भी इस भव्य आयोजन में शामिल हो सकेंगे। श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन दीया जलाकर दीपोत्सव में भाग ले सकते हैं, और उन्हें प्रसाद भी उनके घर भेजा जाएगा।

ऑनलाइन दीपदान की सुविधा

इस बार 30 अक्टूबर को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाले दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। सरकार चाहती है कि अयोध्या से दूर रहने वाले राम भक्त भी इस खास अवसर का हिस्सा बन सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए 'एक दीया प्रभु श्रीराम के नाम' योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रद्धालु ऑनलाइन दीया बुक कर सकेंगे और घर पर ही प्रसाद प्राप्त करेंगे। इसके लिए एक लिंक http://www.divyaayodhya.com/bookdiyaprashad जारी किया गया है, जहां से दीये की बुकिंग की जा सकती है।

महिलाओं को रोजगार का अवसर

ऑनलाइन दीपदान योजना पिछले साल भी शुरू की गई थी, लेकिन इस बार इसका और अधिक विस्तार होने की संभावना है। प्रसाद तैयार करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को दिया गया है, जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि इस योजना के तहत देश-विदेश में बैठे श्रद्धालु अपनी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं।

भव्य दीपोत्सव की जोरदार तैयारी

इस बार के दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया है, जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां निभाएंगी। सरयू घाट पर 25 लाख दीये जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसके लिए घाट पर 28 लाख दीये बिछाए जाएंगे। इन समितियों में समन्वय, सुरक्षा, अनुशासन, यातायात, स्वच्छता, दीप गणना, सामग्री वितरण, और फोटोग्राफी जैसी प्रमुख समितियां शामिल हैं।

अयोध्या का दीपोत्सव इस बार न केवल अयोध्या के लिए बल्कि विश्वभर के रामभक्तों के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार अवसर होगा।