Bill Gates को चाय पिलाने वाला सेलिब्रिटी Tea Seller की अब सोशल मीडिया पर चर्चे

बिल गेट्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'भारत में आप हर जगह इनोवेशन देख सकते हैं। यहां तक ​​कि एक साधारण कप चाय को बनाए जाने में भी!' वीडियो में दिखाया गया है कि डॉली चाय बनाने के लिए दूध में चायपत्ती, अदरक और इलाइची डालते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 1, 2024 11:58 IST
डॉली एक कार्यक्रम में अपने हाथों से चाय बनाकर दिग्गज बिल गेट्स को पिला आए और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए

'मेरे को बिल्कुल पता नहीं था...मेरे को लगा कि विदेशी बंदे हैं तो इनको चाय पिलाना चाहिए तो मैंने चाय पिलाया...जब मैं अगले दिन हैदराबाद से नागपुर वापस आया तब पता चला कि Dolly तूने किसको चाय पिला आया...' यह शब्द हैं नागपुर के फेमस चायवाले डॉली के। सोशल मीडिया स्टार और स्टाइलिश चायवाले डॉली सड़क किनारे टपरी लगाकर चाय बेचते हैं, लेकिन उनकी ख्याति किसी सिलिब्रिटी से कम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि डॉली एक कार्यक्रम में अपने हाथों से चाय बनाकर दुनिया के दिग्गज बिजनसमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक Bill Gates को पिला आए और वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हैदराबाद से नागपुर लौटे चायवाले डॉली ने अपनी टपरी के बाहर मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि बिल गेट्स ने चाय के स्वाद की दिल खोलकर तारीफ की. विदेश मेहमान ने कहा, वाह! डॉली की चाय...डॉली ने बताया कि साउथ इंडियन फिल्में देखकर उन्होंने अपना लुक बदला और चाय बनाते वक्त अलग अलग स्टाइल आजमाने लगा।उदाहरण के लिए पतीले में दूर से दूध गिराना और बनी हुई चाय को गिलास में कुछ अलग अंदाज में भरना इत्यादि। 

PM मोदी को चाय पिलाना चाहता हूं

 बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद डॉली का आत्मविश्वास कुछ इस कदर बढ़ा कि अब वह खुद को नागपुर का बड़ा चायवाला मानने लगे हैं। डॉली का अब सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से बनी चाय पिलाएं। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक  बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल गेट्स सबसे पहले बोलते हैं कि उन्हें एक चाय चाहिए। इसके बाद डॉली चायवाले को अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाते हुए देखा जा सकता है। वो दूध को काफी दूरी से चाय बनाने के भगौने में डालते हैं। बिल गेट्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'भारत में आप हर जगह इनोवेशन देख सकते हैं। यहां तक ​​कि एक साधारण कप चाय को बनाए जाने में भी!' वीडियो में दिखाया गया है कि डॉली चाय बनाने के लिए दूध में चायपत्ती, अदरक और इलाइची डालते हैं। 

