Mukesh Ambani के बेटे Anant की Pre-Wedding, Jamnagar में आज से 3 दिन तक चलेगा सेलिब्रशन, कई दिग्गज हस्तियां होंगे शामिल

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD Mukesh Ambani अपने छोटे बेटे Anant और Radhika Merchant का Pre-Wedding फंक्शन 1 मार्च से गुजरात के Jamnagar में शुरू होगा और 3 मार्च तक चलेगा। राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। दोनों की शादी भी इसी साल होगी, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। अनंत और राधिका की सगाई 2022 में राजस्थान के श्रीनाथजी मंदिर में हुई थी, जिसके बाद 2023 में मुंबई में अंबानी हाउस एंटीलिया में एक ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी। इससे पहले प्री-वेडिंग फंक्शन मंगलवार (27 फरवरी) से अन्न सेवा के साथ शुरू हुए। गुजरात के जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के जोगवाड गांव समेत आसपास के लोगों को खाना खिलाया था।

advertisement

पॉप सिंगर रिहाना करेंगी परफॉर्म, इवांका ट्रम्प और सुंदर पिचाई भी पहुंचेंगे

जामनगर के रिलायंस ग्रीन्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले इस इवेंट में पॉप सिंगर रिहाना परफॉर्म करेंगी। वहीं, कतर के प्रधान मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, बिल गेट्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रम्प और सुंदर पिचाई भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।

Also Read: अन्न सेवा से Anant-Radhika की Pre-Wedding सेरेमनी शुरू, गांव के लोगों को अंबानी परिवार ने खाना परोसा, 51 हजार लोगों को खिलाया खाना

9 पेज का इनविटेशन कार्ड भेजा, तीन पेज में तीन दिन की ड्रेसेज के फोटोग्राफ

मेहमानों को वॉर्डरोब प्लानर के साथ 9 पेज का इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। वॉर्डरोब प्लानर के तीन पेज में तीन दिन की ड्रेसेज के फोटोग्राफ के साथ जानकारी दी गई है और प्रोग्राम की थीम भी बताई गई है। इसके साथ ही इस दिन जामनगर में कितना तापमान रहने का अनुमान है, उसकी भी जानकारी दी गई है। मेहमानों के लिए हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर की व्यवस्था भी की गई है। कार्ड के पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में अनंत का 'अ' और राधिका का 'आर' लिखा हुआ है। कार्ड के अगले पन्ने में लिखा है, हम आपसे कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको जामनगर ट्रिप में कोई परेशानी न हो। इसके लिए खास फ्लाइट्स की भी व्यवस्था की गई है। ये फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई से जामगनर आएंगी और जामनगर से इन शहरों में जाएंगी। फ्लाइट 1 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

अनंत-राधिका बचपन के दोस्त, 2022 में हुई थी सगाई

अनंत और राधिका की सगाई 2022 में राजस्थान के श्रीनाथजी मंदिर में हुई थी, जिसके बाद 2023 में मुंबई में अंबानी हाउस एंटीलिया में एक ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी। दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं। अनंत ने USA में ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद से जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में मेंबर के रूप में काम किया। वह वर्तमान में RIL के एनर्जी बिजनेस का नेतृत्व करते हैं।