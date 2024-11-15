Swiggy Success Story: कैसे 3500 किमी साइकिल यात्रा ने बनाया 1400 करोड़ का एंटरप्रेन्योर

भारत में उभरते एंटरप्रेन्योर नई सोच और कड़ी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। वही तकनीक, फिनटेक और ई-कॉमर्स की बात करे तो नए स्टार्टअप्स तेजी से उभरते नजर आने के साथ युवा को काफी प्रेरित कर रहे है।आज हम बात करेगें भारत के तेजी से उभरते हुए एंटरप्रेन्योर श्रीहर्ष मजेटी जिसने Swiggy को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया है। Swiggy के को-फाउंडर और सीईओ के रूप में, उनकी लीडरशिप ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन यह सफलता रातोंरात नहीं मिली, इसके पीछे है उनके जीवन की एक प्रेरणादायक और मेहनती दिन। जानिए पुरी कहानी

IIM से मिली मजबूती

श्रीहर्ष का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। BITS पिलानी से इंजीनियरिंग करने के बाद, उन्होंने IIM कलकत्ता से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनकी मां डॉक्टर और पिता रेस्टोरंट के मालिक थे, जिसने उन्हें मेहनत और बिजनेस की समझ दी।

3500 किमी की साइकिल यात्रा

कॉर्पोरेट लाइफ से ब्रेक लेते हुए, श्रीहर्ष ने लंदन की Nomura International कंपनी छोड़कर यूरोप की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने पुर्तगाल से ग्रीस तक 3,500 किमी साइकिल पर सफर किया। यह यात्रा उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी, जिसने उन्हें नए विचारों के लिए प्रेरित किया।

Bundl से Swiggy तक का सफऱ

भारत लौटकर उन्होंने Bundl नामक कूरियर कंपनी शुरू की, लेकिन यह सफल नहीं हुई। 2014 में, श्रीहर्ष ने नंदन रेड्डी के साथ मिलकर Bundl को Swiggy में बदल दिया। Swiggy ने भारतीयों के लिए फूड डिलीवरी को आसान बना दिया, और यह कुछ ही समय में लोकप्रिय हो गया।

Swiggy की सफलता

Swiggy ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्राहकों को लोकल रेस्टोरेंट्स से जोड़ा। 2022 तक, Swiggy की वैल्यूएशन 10.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, और यह भारत के सबसे वैल्युएबल स्टार्टअप्स में से एक बन गया।

1400 करोड़ की नेटवर्थ

आज, श्रीहर्ष की संपत्ति करीब 1,400 करोड़ रुपये है। 2019 में उनकी सालाना सैलरी 1 करोड़ रुपए थी, जो Swiggy की सफलता का प्रमाण है।

Swiggy के जरिए एक बदलाव

श्रीहर्ष मजेटी ने न सिर्फ फूड डिलीवरी को आसान बनाया, बल्कि अपनी मेहनत और विजन से भारतीय स्टार्टअप जगत में प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी कहानी बताती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। श्रीहर्ष मजेटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप नए विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और हार नहीं मानते, तो सफलता आपके कदम चूमती है।