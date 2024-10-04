scorecardresearch
NewsभारतOTT Release 4th October: इस हफ्ते क्या है Amazon, Netflix पर

OTT Release 4th October: इस हफ्ते क्या है Amazon, Netflix पर

नेटफ्लिक्स, डिज़्नी+ हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो, जियोसिनेमा और कई अन्य ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इस हफ़्ते अपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ नई वेब सीरीज़ और फ़िल्में रिलीज़ कर रहे हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 4, 2024 15:27 IST

CTRL, Netflix

यह फिल्म सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंधेरे पक्ष को दिखाती है। कहानी नेला और जो, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल की है, जिनका रिश्ता जो के धोखा देने के बाद टूट जाता है। जवाब में, नेला जो को अपने जीवन से मिटाने के लिए एक AI ऐप का इस्तेमाल करती है। हालाँकि, AI हावी हो जाता है, जिससे अप्रत्याशित और खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। यह तकनीक पर हमारी बढ़ती निर्भरता के इर्द-गिर्द के विषयों को संबोधित करता है और डिजिटल युग में नियंत्रण के बारे में सवाल उठाता है।

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नेटफ्लिक्स

इस एक्शन-थ्रिलर में विजय ने गांधी, एक सुपर-जासूस और उनके बेटे जीवन की दोहरी भूमिकाएँ निभाई हैं। गांधी, एथन हंट जैसा एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जो एक दोषपूर्ण पिता के रूप में अपने व्यक्तिगत संघर्षों से निपटने के साथ-साथ आतंकवादियों का सामना करता है। अपने बेटे जीवन की कथित मौत के सालों बाद, उनकी दुनिया एक बार फिर टकराती है, जिससे बदला लेने के लिए संघर्ष होता है।

हाउस ऑफ स्पॉयल्स, Prime Video

हाउस ऑफ़ स्पॉयल्स 2024 की एक अलौकिक हॉरर-थ्रिलर है, जो एक महत्वाकांक्षी शेफ़ के बारे में है, जो एक दूरदराज के एस्टेट में अपना पहला रेस्तरां खोलती है। रसोई के तनाव, एक समस्याग्रस्त निवेशक और अपनी खुद की असुरक्षाओं से जूझते हुए, वह एक अलौकिक शक्ति का सामना करती है - एस्टेट के पूर्व मालिक की प्रतिशोधी आत्मा - जो हर मोड़ पर उसके प्रयासों को विफल करने का लक्ष्य रखती है।

मानवत मर्डर्स, SonyLiv

फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम नामक पुस्तक पर आधारित इस सच्ची अपराध कहानी ने 1972 में भारत को हिलाकर रख दिया था। जब एक ही साल में सात हत्याएं होती हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो विशेष अपराध शाखा रमाकांत कुलकर्णी को बुलाती है, जिन्हें “भारत का शर्लक होम्स” कहा जाता है। छोटे से गांव मनवत में इन वीभत्स हत्याओं को सुलझाने का काम सौंपे जाने पर कुलकर्णी समय के साथ हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करता है, इससे पहले कि और निर्दोष लोगों की जान चली जाए।

अमर प्रेम की प्रेम कहानी, JioCinema

"अमर प्रेम की प्रेम कहानी" एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी है जो प्रेम, पहचान और सामाजिक दबावों के विषयों की खोज करती है। यह फिल्म अमर नामक एक युवा व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार की अपेक्षाओं और अपनी सच्ची भावनाओं के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है। जब वह लंदन में प्रेम से मिलता है, तो उनका रिश्ता गहरा होता है, जो पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देता है। जैसे-जैसे अमर अपने रिश्ते की जटिलताओं और उस पर रखी गई अपेक्षाओं को समझता है, वह आत्म-खोज की यात्रा पर निकल पड़ता है।

Oct 4, 2024