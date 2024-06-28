scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतDelhi Airport पर टर्मिनल-1 की गिरी छत​​​​​​, 1 की मौत, 8 घायल, फ्लाइट्स ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड

Delhi Airport पर टर्मिनल-1 की गिरी छत​​​​​​, 1 की मौत, 8 घायल, फ्लाइट्स ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड

दिल्ली-NCR में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल-1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 8 घायल हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jun 28, 2024 12:22 IST
Delhi Airport पर टर्मिनल-1 की गिरी छत​​​​​​
Delhi Airport पर टर्मिनल-1 की गिरी छत​​​​​​

दिल्ली-NCR में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल-1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 8 घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, CISF और NDRF की टीमें मौके पर राहत-बचाव में जुटी हैं। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के अधिकारियों ने बताया, टर्मिनल-1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी-भरकम हिस्सा और लोहे के तीन सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गईं। IGI एयरपोर्ट की DCP उषा रंगनानी ने बताया कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से से गेट नंबर 2 तक फैले टर्मिनल-1 के बाहर की शेड ढह गई, जिसमें करीब 4 गाड़ियां दब गईं। DFS के असिस्टेंट डिवीजनल ऑफिसर रविंदर सिंह ने बताया कि आठ लोगों को मलबे से बचाया गया। बाहर निकाले गए एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी थी।

advertisement

Also Read: लोकसभा में नेता विपक्ष बने Rahul Gandhi, राजीव-सोनिया के बाद इस पद पर बैठने वाले वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य

एविएशन मिनिस्टर नायडू एयरपोर्ट पहुंचे

सिविल एविएशन मिनिस्टर के. राम मोहन नायडू ने घटना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा- मैं निजी तौर पर हालात पर नजर रख रहा हूं। सभी एयरलाइंस को टर्मिनल-1 पर प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। नायडू ने बताया कि घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। टर्मिनल-1 पर फ्लाइट ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड हैं। केंद्रीय मंत्री ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की।

Also Watch: गर्मी में कितने घंटे चलाएं AC ताकि उसमें आग ना लगे

टर्मिनल-1 से संचालित होती हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स

दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन टर्मिनल- T1, T2 और T3 हैं, जहां से हर दिन लगभग 1,400 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। टर्मिनल-1 में केवल इंडिगो और स्पाइसजेट की डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता है। शुक्रवार को हुए हादसे के बाद टर्मिनल-1 से आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स को टर्मिनल-2 और टर्मिनल-3 ट्रांसफर किया गया है। T-2 और T-3 पर आने-जाने वाली सभी उड़ानें चालू हैं। सभी यात्रियों को बस के जरिए टर्मिनल-2 और टर्मिनल-3 ले जाया जा रहा है। दिल्ली एयरोसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल-1 तक शटल सेवा भी सस्पेंड की गई है। 

एयरपोर्ट अथॉरिटी

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा- दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स पर असर नहीं हादसे को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा- भारी बारिश के कारण आज टर्मिनल-1 के पास एक हिस्सा गिर गया। कुछ लोग घायल हैं। उनकी मदद की जा रही है और उन्हें मेडिकल सहायता दी जा रही है। टर्मिनल-1 से संचालित होने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया- सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए चेक-इन काउटर्स को बंद कर दिया गया है। हमें इस घटना पर खेद है और इससे होने वाली परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

advertisement

चश्मदीद बोले- टर्मिनल 2 पर जाने को कहा गया

फ्लाइट्स सस्पेंड होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर पहुंचे कई यात्री परेशान दिखे। यश नाम के एक पैसेंजर ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया- मैं बेंगलुरु जा रहा था, सुबह 8:15 बजे मेरी फ्लाइट थी। यहां सुबह करीब 5 बजे के बीच छत गिर गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई जवाब नहीं है।' एक अन्य पैसेंजर ने बताया, 'मेरी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है। मुझे पता चला कि पार्किंग एरिया में हादसा हुआ है। कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारी अब हमें टर्मिनल-2 जाने के लिए कह रहे हैं 

DGCA ने कहा- पैसेंजर्स के पैसे वापस करें

यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कहा- एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि वे यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करें या फिर नियमों के तहत पूरा पैसा वापस करें।

टर्मिनल-1 के उद्घाटन को लेकर भाजपा-कांग्रेस का एक-दूसरे पर आरोप

टर्मिनल-1 पर हुई घटना पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल-1 का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने घटना के पीछे भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, भाजपा का दावा है कि टर्मिनल-1 का जो हिस्सा गिरा है, वह यूपीए की सरकार में बना था। सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि PM मोदी ने टर्मिनल-1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, वह दूसरी तरफ है। जिस तरफ टर्मिनल-1 का शेड गिरा है, उसका 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया था। 

advertisement

दिल्ली एयरपोर्ट में GMR की 64% हिस्सेदारी

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) एक ज्वाइंट वेंचर है। इसमें GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड की 64%, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 26% और फ्रापोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड की 10% हिस्सेदारी है। दिल्ली एयरपोर्ट भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है, जहां 4 रनवे हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 28, 2024