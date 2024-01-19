Republic Day Security: 26 जनवरी तक Delhi Airport से इन ढाई घंटों के दौरान नहीं उड़ेगी कोई फ्लाइट

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की तैयारियों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब Delhi Airport से 26 जनवरी तक सुबह के ढाई घंटे तक ना कोई फ्लाइट टेक-ऑफ करेगी और ना ही कोई फ्लाइट यहां लैंड करेगी। जानकारी के मुताबिक सुबह 10.20 बजे से लेकर दोपहर 12.45 तक दिल्ली एयरपोर्ट से आवागमन बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में दिल्ली हवाई एयरपोर्ट ने कहा कि NOTAM (नोटिस टू एयरमेन) के नोटिस के मुताबिक 19 से 26 जनवरी के सवा दो घंटे तक दिल्ली हवाई अड्डे से कोई भी उड़ान नहीं आएगी और टेक ऑफ भी नहीं करेगी।

advertisement

Also Read: Jio: गणतंत्र दिवस 2024 ऑफर का ऐलान, जानिए कितने में मिल रहा है रिचार्ज

29 जनवरी को भी लग सकता है प्रतिबंध

समाचार एजेंसी ने बताया कि 19 से 25 जनवरी के बीच और 26 और 29 जनवरी को भी दिल्ली हवाई अड्डे के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अधिकारियों का हवाला देते हुए एजेंसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस कदम का फ्लाइट्स पर ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल, इन दिनों भारतीय वायु सेना (आईएएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), और भारतीय सेना के हेलिकॉप्टर के साथ-साथ राज्य के स्वामित्व वाले विमान/हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। राज्य के राज्यपाल और कई मुख्यमंत्री भी लगातार उड़ान भर रहे हैं।

दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा-व्यवस्था

बता दें कि भारत 26 जनवरी 2024 को आजादी के 77 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें कई प्रसिद्ध हस्तियां समारोह के लिए भारत आएंगे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी शामिल हैं, जो इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं।