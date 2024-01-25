Republic Day 2024: भारत पहुंचे Emmanuel Macron का जयपुर में 'ग्रैंड वेलकम

इस बार गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron भारत पहुंच गए हैं। आज दोपहर उनकी फ्लाइट ने जयपुर में लैंड किया। इसके साथ ही उनकी भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा भी शुरू हो गई है। जयपुर पहुंचने पर आज शाम PM Modi उनका राजकीय तरीके से स्वागत करेंगे। इसके बाद वे पीएम मोदी के साथ जयपुर के कई किलों में घूमने जाएंगे।

एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग के बाद राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मैक्रों का का काफिला हवाई अड्डे से रवाना हो गया। रास्ते में जगह- जगह आम लोगों और स्कूली बच्चों ने हाथ लहराकर काफिले का स्वागत किया।

पीएम मोदी के साथ घूमेंगे किले

पीएम मोदी भी आज शाम जयपुर पहुंच जाएंगे, जहां वह फ्रेंच राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों नेता गुलाबी नगरी के रूप में चर्चित जयपुर के ऐतिहासिक हवा महल, जंतर मंतर और आमेर किला में घूमने जाएंगे। दोनों राष्ट्र प्रमुखों का जयपुर के जंतर मंतर से लेकर हवा महल तक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद शाम में रामबाग पैलेस होटल में दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बैठक होगी।

शाम में दिल्ली हो जाएंगे रवाना

जानकारी के मुताबिक इमैन्युअल मैक्रों और पीएम मोदी के दौरे की वजह से आज आमेर किले में आम लोगों की एंट्री बंद रखी गई है। रात में दोनों नेता जयपुर में ही भोजन करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर निकलने वाली गणतंत्र परेड के चीफ गेस्ट होंगे।

पीएम मोदी का खास स्टाइल

बताते चलें कि मैक्रों पहले विदेशी नेता नहीं हैं, जिन्हें पीएम मोदी किसी ऐतिहासिक शहर के भ्रमण पर ले जा रहे हों। यह उनका खास स्टाइल है। इसके जरिए वे अपने देश के विभिन्न हिस्सों में लोकल टूरिज्म को बूस्ट करते हैं। जब भी वे किसी विदेशी नेता को खास शहर के भ्रमण पर ले जाते हैं तो वहां के बारे में देसी-विदेशी मीडिया में दिलचस्पी पैदा हो जाती है, जिससे वहां पर अचानक पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां नए आयाम छूने लगती हैं। इस बार ऐसा ही अवसर जयपुर को मिलने जा रहा है।