17वीं लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड जारी, 29 सांसद पूरे समय रहे मौन, Soniya-Shatrughan जैसे बड़े सांसद शामिल

17वीं लोकसभा (2019 से 2024) का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इन पांच साल में 143 सांसद 729 प्राइवेट मेंबर बिल लाए, लेकिन इनमें से एक भी पारित नहीं हुआ। 25 सांसदों ने 500 से ज्यादा तो 113 ने 300 से ज्यादा सवाल पूछे। 29 सांसद ऐसे रहे, जिन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। इनमें कांग्रेस से सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं। अखिलेश मार्च 2022 में इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि शत्रुघ्न अप्रैल 2022 में सदन पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के हरेक सांसद ने सबसे ज्यादा औसतन 370 सवाल पूछे। सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले 10 सांसदों में भी 7 महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के सांसदों ने औसतन 275 तो राजस्थान के सांसदों ने 273 सवाल पूछे। हाजिरी के मामले में हरियाणा के सांसद सबसे ऊपर रहे। ऐसे टॉप-10 सांसदों में 4 यहीं से हैं। 10 फरवरी 2024 को 17वीं लोकसभा का आखिरी और अंतरिम बजट सत्र खत्म हुआ था। इस अवधि तक संसद सत्र के दौरान 5 साल में कुल 274 बैठकें हुईं।

हमीरपुर सांसद 1261 चर्चा में मौजूद, महिलाओं में सुले ने 629 सवाल पूछे

तीन सांसद- सिरसा की सुनीता दुग्गल, अजमेर के भागीरथ चौधरी और कांकेर के मोहन मांडवी की 100% हाजिरी रही। सांसदों की औसतन 79% उपस्थिति रही, जो 16वीं लोकसभा में 80% थी। सबसे ज्यादा 654 सवाल बालुरघाट (प. बंगाल) के भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने पूछे। यदि पार्टीवार बात करें तो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सबसे ज्यादा 629 सवाल पूछे। जनहित के मुद्दे हों या बजट-बिल, इनमें सांसदों ने औसतन 45 बहसों में ही हिस्सा लिया। केरल व राजस्थान के सांसद बहसों में सबसे ज्यादा मौजूद रहे। हमीरपुर (यूपी) के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने 1261, जबकि अंडमान-निकोबार के कुलदीप शर्मा ने 834, बिजनौर (यूपी) के मलूक नागर ने 606 बहसों में हिस्सेदारी की।

सेलेब्रिटीज में किरण खेर ने पूछे 106 सवाल

बात अगर सेलेब्रिटी सांसदों की करें तो, सन्नी देओल की सबसे कम 16% हाजिरी रही, और इस दौरान भी उन्होंने सिर्फ 4 सवाल पूछे। किरण खेर ने सबसे ज्यादा 106 सवाल किए, 49% उपस्थिति। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी 105 सवाल पूछे। सूफी गायक हंसराज हंस की 39% हाजिरी, 15 सवाल पूछे। नुसरत जहां की 22% तो मिमी चक्रवर्ती की 21% उपस्थिति रही। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने 97 सवाल पूछे।