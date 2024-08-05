Rapper KING के "Monopoly Moves" कॉन्सर्ट ने मचाई धूम

प्रसिद्ध रैपर और सिंगर KING के "Monopoly Moves" एल्बम लिसनिंग पार्टी टूर की शुरुआत ने देशभर में धूम मचा दी है। दिल्ली में 2 अगस्त को हुए उनके कॉन्सर्ट को लेकर फैन्स बेहद उत्साहित थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किंग हमेशा अपने शानदार गानो से दर्शकों को अमेज़ करते आए हैं।

advertisement

Also Read: Bangladesh की प्रधानमंत्री Sheikh Hasina ने दिया इस्तीफा

लोग इस मौके का इंतजार कर रहे थे जब वे किंग के नए एल्बम "Monopoly Moves" को लाइव सुन सकें। किंग के नए एल्बम में OG रैपर Raftaar, दिल्ली के रैपर डूओ Seedhe Maut, बिग बॉस सीजन 16 के विजेता MC Stan, Raga, Karma और अन्य कलाकारों के साथ गाना है, जिसने फैन्स की उम्मीदों को और बढ़ा दिया था। किंग का "Monopoly Moves" टूर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु, पुणे, और अहमदाबाद में भी होगा, जो हिपॉप फेन्स को पहले कभी न देखी गई एक लाइव और इमर्सिव लिसनिंग अनुभव का वादा करता है।

रैपर BADSHAH ने KING और फैन्स को दिया सप्राइज़

दिल्ली के कॉन्सर्ट में किंग ने "Monopoly Moves" एल्बम से कई सारे गाने परफॉर्म किए, और मजे की बात ये कि कई मशहूर रैपर जैसे IKKA, Bella, Karma, Raga भी एल्बम लिसनिंग पार्टी का हिस्सा बने और उनहोने किंग के साथ अपने ट्रेक्स भी परर्फोम किए।



फैन्स और रैपर किंग तब सप्राइज़ हुए जब BADSHAH ने भी उनके कॉन्सर्ट में सप्राइज़ एंन्ट्री की, बता दें कि बादशाह और किंग MTV Hustle 2 में साथ काम कर चुके हैं।

"Maan Meri Jaan” सॉन्ग से गूंज ऊठा पूरा स्टेडियम

किंग ने अपने कई नए गाने परफॉर्म किए, जिनमें रैपर रागा के साथ Bawe Main Check MTV Hustle 1 के विनर बैला के साथ Tere Ho Ke, इक्का के साथ Mashiney लेकिन जब उन्होने अपना सबसे पॉप्यूलर सॉन्ग "Maan Meri Jaan" गाया तब पूरा स्टेडियम उनके साथ में गाने लगा।