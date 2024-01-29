Punjab ED: 5.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत का मामला, ED ने भाजपा नेता को भेजा समन

scorecardresearch
FIR में नामित अभियुक्तों में रक्षा सलाहकार और अरविंद खन्ना के पिता विपिन खन्ना भी शामिल थे, जिनके खिलाफ उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाही बंद कर दी गई थी। आरोप है कि 2009 में सिंगापुर स्थित कंपनी इंटरडेव के माध्यम से उन्हें कमीशन का भुगतान किया गया था।

New Delhi ,UPDATED: Jan 29, 2024 16:03 IST
विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि ED का एक्शन अक्सर विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही होता है और विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी को हथियार बनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों के उलट अब ईडी ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक को समन जारी किया है। मामला पंजाब से है जहां भाजपा के नेता और पूर्व विधायक Arvind Khanna को  मनी लांड्रिंग के एक मामले में ईडी ने समन भेजा है और 30 जनवरी को पेश होने के लिए कहा हैं। 

रिश्वत से संबंधित है मामला

अरविंद खन्ना को कथित एम्ब्रेयर भ्रष्टाचार मामले से संबंधित जांच में तलब किया गया है, जिसमें 2008 में ब्राजीलियाई फर्म के पक्ष में DRDO के साथ तीन विमानों का सौदा करने के लिए कथित तौर पर 5.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी गई थी। ED ने 2020 में इस मामले में एक चार्जशीट भी दायर की थी। CBI ने जून 2023 में हथियार डीलर अरविंद खन्ना, वकील गौतम खेतान और व्यवसायी अनूप गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। हाल ही में एक विशेष सीबीआई अदालत में दायर चार्जशीट में एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120-बी, जो आपराधिक साजिश से संबंधित है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है। 

2 बार विधायक रहे हैं अरविंद खन्ना

FIR में नामित अभियुक्तों में रक्षा सलाहकार और अरविंद खन्ना के पिता विपिन खन्ना भी शामिल थे, जिनके खिलाफ उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाही बंद कर दी गई थी। आरोप है कि 2009 में सिंगापुर स्थित कंपनी इंटरडेव के माध्यम से उन्हें कमीशन का भुगतान किया गया था। अरविंद खन्ना पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं। पहली बार वह 2002 से 2007 तक संगरूर से विधायक रहे हैं और उसके बाद 2012 -2015 तक धुरी से विधायक रहे हैं। करीब 2 साल पहले उन्होंने बीजेपी का थामन थामा था। 

