राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ देर में होगा शुरू, संसद के सेशन को करेंगी संबोधित , AAP करेगी बहिष्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला संसद भवन पहुंच गया है। वह कुछ देर में संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगी। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 27, 2024 11:11 IST
राष्ट्रपति Droupadi Murmu

राष्ट्रपति Droupadi Murmu कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसमें वे 5 साल के लिए केंद्र सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश करेंगी। ये बैठक नई संसद में होगी। सभी सांसदों को सुबह 10.55 बजे तक लोकसभा चैंबर में अपनी सीट पर बैठने को कहा गया है। इधर, AAP सांसद संदीप पाठक ने कहा- केजरीवाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई के विरोध में आज हम राज्यसभा में प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। स्पीकर का चुनाव हारने के बाद विपक्ष अब डिप्टी स्पीकर के लिए दावेदारी करेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो विपक्ष ने कांग्रेस सांसद के. सुरेश को डिप्टी स्पीकर के लिए प्रत्याशी बनाने पर सहमति बना ली है। के. सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के भी उम्मीदवार थे, वे NDA के ओम बिरला से ध्वनि मत से यह चुनाव हार गए थे। 

राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन में पहुंचा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला संसद भवन पहुंच गया है। वह कुछ देर में संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगी।

कांग्रेस सांसद के. सुरेश बोले- रणनीति पार्टी तय करेगी

कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने कहा, "चुनाव की घोषणा हो जाने दीजिए। उस समय I.N.D.I.A ब्लॉक और कांग्रेस रणनीति तय करेगी। अभी तक उपाध्यक्ष चुनाव के बारे में नहीं बताया गया है कि वे कब चुनाव करने जा रहे हैं। इसलिए, जब भी चुनाव होंगे, हमारी पार्टी और I.N.D.I.A ब्लॉक के नेता चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे।"

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद के बाहर AAP सांसदों का प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

शिवसेना (UBT) ने कहा- राष्ट्रपति को सरकार को रोकना चाहिए

AAP द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा- केजरीवाल को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी CBI ने गिरफ्तार किया, ये आपातकाल से भी ऊपर तानाशाही हो गई। हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। जिस तरह से तानाशाही चल रही है, उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति को सरकार को रोकना चाहिए।

सपा सांसद बोले- संसद से सेंगोल हटाया जाए

सपा सांसद आरके चौधरी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा- संसद में रखा सेंगोल राजशाही का प्रतीक है। इसे संसद से हटाया जाना चाहिए। पिछले साल मई में संसद के उद्धाटन के वक्त पीएम मोदी ने स्पीकर की आसंदी के पास सेंगोल को स्थापित किया था।

AAP बोली- CBI भाजपा के एजेंट के रूप काम कर रही

AAP सांसद संदीप पाठक ने कहा- केजरीवाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई के विरोध में आज हम राज्यसभा में प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। CBI भाजपा के एजेंट के रूप काम कर रही है। जब भाजपा को लगा कि निचली अदालत से केजरीवाल को बेल मिल चुकी है। उसमें लिखा है कि ED पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रही है। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है सभी निर्दोष हैं। इनको लगा कि बेल मिल सकती है तो इन्होंने CBI को बोला कि आप मामले में आगे आओ। इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके केजरीवाल को अंदर रखा जाए। तानाशाही का यही प्रमाण है।

राष्ट्रपति मोदी सरकार का अगले 5 साल का विजन रख सकती हैं

राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का रोडमैप सामने रखती है। ऐसे में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से लगातार तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार अपना विजन और रोडमैप का खुलासा कर सकती है। मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्तारूढ़ दल संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 या 3 जुलाई को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं।

लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति दोनों राजस्थान से

बिरला भाजपा के पहले ऐसे सांसद हैं, जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने। वे राजस्थान के कोटा से तीसरी बार जीत कर आए हैं। खास बात यह है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से आते हैं।

Jun 27, 2024