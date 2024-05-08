Kashi में PM Modi के रोड शो की तैयारी शुरू, 14 मई को वाराणसी में कर सकते हैं नामांकन

PM Modi 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र Varanasi में रोड शो करेंगे। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी लोकसभा प्रबंध समिति ने बैठक करके रोड शो के रूट और तैयारी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के रोड शो का जगह-जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी दिन गंगा सप्तमी का शुभ संयोग भी है।

पीएम का रोड शो

पीएम का रोड शो 13 मई की शाम को होगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। रोड शो को भव्य बनाने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर मंगलवार को लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक हुई. इसमें रोड शो के रूट पर चर्चा की गई. साथ ही अलग-अलग सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले रोड शो किया था। संगठन इस बात को तय करना चाहता है कि इस बार का रोड शो पहले से ज़्यादा भव्य होगा। पीएम लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यर्पण करके रोड शो शुरू करेंगे। उसके बाद अस्सी, सोनारपुरा, जंगम बाड़ी, गोदौलिया, बांसफाटक होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएंगे।

सामाजिक सांस्कृतिक संगठन करेंगे स्वागत

सामाजिक संगठनों ने पीएम का स्वागत करने के लिए रोड शो के रूट में स्थान की मांग की है। वाराणसी के सामाजिक संगठन प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम के रोड शो में लाखों लोग शामिल होंगे. रोड शो के पूरे रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षा की जाएगी तो बनारस की परम्परा के अनुरूप पारम्परिक वेशभूषा में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे।

गंगा सप्तमी के शुभ संयोग में कर सकते हैं नामांकन

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 14 मई को वाराणसी से करेंगे.सातवें चरण के नामांकन के लिए 14 मई आख़िरी तारीख़ भी है। 14 मई को गंगा सप्तमी का शुभ संयोग है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। नरेंद्र मोदी के रोड शो को सफल बनाने के लिए अलग अलग विधानसभाओं की बैठक बुधवार को होगी।वाराणसी के सभी 21 मंडलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी।