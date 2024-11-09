Pension Certificate online: कैसे करें जीवन प्रमाण पत्र जमा – ऑफलाइन और ऑनलाइन

केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए नवंबर में वार्षिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) जमा करने का अभियान शुरू किया है। इसे 'DLC अभियान 3.0' कहा जा रहा है, जो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 800 शहरों और जिलों में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों, EPFO, और अन्य स्वायत्त संस्थानों के पेंशनभोगियों को डिजिटल या घर पर ही DLC जमा करने की सुविधा देना है। खासकर 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग पेंशनभोगियों को घर पर ही सेवा दी जाएगी।

2022 में इस अभियान के दौरान 1.41 करोड़ DLC तैयार हुए थे, और इस साल इसे 100 स्थानों तक बढ़ाया गया है, जिससे अब तक 1.47 करोड़ से अधिक DLC जमा हुए हैं।

पेंशनभोगियों के लिए विशेष समय सीमा

80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सभी पेंशनभोगियों के लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर है।

जीवन प्रमाण पत्र क्या है?

यह एक डिजिटल प्रमाण पत्र है जो पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत देता है। इससे पेंशनभोगियों को बार-बार बैंक या डाकघर जाने की जरूरत नहीं होती, और उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहती है।

इसका उद्देश्य क्या है?

पेशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना ताकि उन्हें अपनी पेंशन समय पर और बिना किसी रुकावट के मिलती रहे।

कौन लाभ उठा सकता है?

सरकारी संस्थानों के सभी पेंशनभोगी इसका लाभ ले सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग

'आधार फेस RD' ऐप डाउनलोड करें।

पंजीकरण के लिए आधार नंबर, मोबाइल और ईमेल दर्ज करें।

ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें, और चेहरे का पहला स्कैन करके प्रमाण पत्र पूरा करें।

अंतिम सत्यापन और पावती

* सफल स्कैन के बाद आपके मोबाइल पर प्रमाण की जानकारी आएगी जिसमें पावती आईडी और PPO नंबर मिलेगा।

* ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

* आप बैंक, डाकघर या अन्य निर्दिष्ट केंद्रों पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

* 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अक्टूबर-नवंबर में जमा करने की सुविधा मिलती है, और प्रमाण पत्र अगले साल के 30 नवंबर तक वैध रहता है।

* यह प्रक्रिया पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करने में आसानी और सुविधा देती है।