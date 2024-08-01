नई संसद की छत टपकने पर विपक्ष ने उठाए सवाल, अब आई लोकसभा सचिवालय की सफाई

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में नए संसद भवन की लॉबी में भी पानी टपकता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'ये लीक सरकार है'. अब लोकसभा सचिवालय ने इस पर सफाई जारी की है।

लोकसभा सचिवालय ने दी सफाई

लोकसभा सचिवालय ने कहा, 'ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि बुधवार को दिल्ली में भारी बारिश के कारण नए संसद भवन की लॉबी में पानी का रिसाव हुआ, जिससे भवन की मौसम की सहनशीलता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह भी बताया गया है कि परिसर के आसपास जलभराव देखा गया, खासकर नई संसद के मकर द्वार के पास, जलभराव के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

कांच के गुंबदों को चिपकाने वाला पदार्थ हटा

सचिवालय ने कहा, 'यह उल्लेखनीय है कि ग्रीन पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए लॉबी सहित भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद बनाए गए हैं, ताकि संसद के दिन के कार्यों में प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल किया जा सके.'

बयान में कहा गया, 'बुधवार को भारी बारिश के दौरान, भवन की लॉबी के ऊपर कांच के गुंबदों को चिपकने वाला पदार्थ थोड़ा हट गया था, जिससे लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हुआ. हालांकि, समस्या का समय पर पता चल गया और तुरंत सुधारात्मक उपाय किए गए. इसके बाद पानी का कोई रिसाव नहीं देखा गया। मकर द्वार के सामने जमा पानी भी जल्दी निकल गया.'

कांग्रेस ने कहा- 'ये लीक सरकार है'

हाल ही में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लीक सरकार है. पहले पेपर लीक और अब भवन भी लीक. जब 8 बजे संसद छूटी तो सांसद बारिश में भीगते हुए निकल रहे थे। नए संसद भवन में पोर्टिको भी नहीं है. लगता है जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है. ये मुद्दा सदन में उठाया जाएगा।