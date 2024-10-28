एक किलो मिठाई की कीमत ₹45000, ऐसा क्या है खास?

scorecardresearch
Newsभारतएक किलो मिठाई की कीमत ₹45000, ऐसा क्या है खास?

धनतेरस की रौनक हर जगह है। इस अवसर पर बर्तनों के साथ ही सोना-चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसका असर मिठाई की दुकान पर भी दिख रहा है। जयपुर की इस मिठाई की दुकान पर स्वाद, सेहत और सम्पन्नता की झलक दिखाई दे रही है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 28, 2024 17:01 IST

मिठाई की कीमत कर देगी हैरान! 

एक ऐसी शॉप है जो अच्छे अच्छे ज्वैलरी हाउसेज को मात दे रही है। यहां सोने के अर्क से 'स्वर्ण भस्म पाक' और चांदी के अर्क से 'चांदी भस्म पाक' की मिठाई ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। स्वर्ण भस्म से बनी मिठाई के एक पीस की कीमत 1550 रुपए है और चांदी की भस्म से बनने वाली मिठाई के एक पीस की कीमत 750 रूपये है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक किलो की मिठाई की कीमत 45000 रुपए की है। जी हां, एक किलो 45000 रुपए की होगी। 

लेकिन फिर भी डिमांड कम नहीं है, सोने-चांदी से बनी ये मिठाईयां जितनी प्रीमियम हैं। उसका बॉक्स भी उतना ही शानदार बनाया गया है। इन मिठाईयों के डिब्बे भी सोने चांदी की ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाले वेंडर से ही स्पेशल तौर पर तैयार किए गए हैं। मिठाई का सिंगल पीस भी रिंग ज्वेलरी रखने वाले छोटे बॉक्स में दिया जाता है।

धनतेरस और दीवाली को खास बनाने के लिए विशेष तैयारी

शॉप की ऑनर का कहना है कि इस मिठाई की रेसिपी को कई महीनों की रिसर्च करने के बाद तैयार किया गया है यानि सोने से तैयार होने वाली स्वर्ण भस्म और चांदी से तैयार होने वाली चांदी भस्म मिठाई इम्यूनिटी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी यह काफी फायदेमंद है... यही नहीं इस मिठाई में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल कश्मीर अफगानिस्तान और हिमाचल प्रदेश से मंगवाए जाते है। 

जयपुर के इस मिठाई की दुकान पर धनतेरस और दीवाली को खास बनाने के लिए विशेष तैयारी की गई है और ग्राहक भी दुकान की इस पहल को हाथोहाथ ले रहे हैं।

ankur tyagi
Oct 28, 2024