CA लड़के ने ब्रेकअप पर भेज दिया रिलेशनशिप में हुए ख़र्चों का पूरा हिसाब…..

रिलेशनशिप, रिश्तों में लोग प्यार में दिल देते हैं मगर एक CA लड़के ने ख़र्चों का बिल देना बेहतर समझा। एक महिला ने X पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उसने CA लड़के की बात की है जो उसकी फ़्लैटमेट का बॉयफ्रेंड था और जब दोनों ने अपने 7 महीने के रिलेशनशिप को ख़त्म किया तो लड़के ने अपने दिये तोहफ़े नहीं बल्कि ₹10 की सिगरेट से लेकर उसकी दोस्त के जन्मदिन पर दिये गये तोहफ़ों तक की क़ीमत जोड़कर एक एक्सेल शीट में पूरा बिल भेज दिया है।

महिला ने लिखा है कि CA का C मतलब चिंदी चोर होता है

महिला ने लिखा है कि CA का C मतलब चिंदी चोर होता है। साथ ही इस बात का कारण बताया कि वैसे सब ठीक था मगर जब बात खर्चे की आती थी तब किस तरह से CA लड़का उसकी दोस्त के साथ हर बिल बराबर दोनों में बटवाता था और तोहफ़े भी COD(Cash On Delivery) पर भेजता था। जब दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया तब लड़के ने एक्सेल शीट भेज दिया जिसमें सारे खर्चे ,जन्मदिन के तोहफ़े तक 18% के टैक्स पर जोड़े गये थे, जहाँ आधि इंडी मिंट नामक सिगरेट की भी क़ीमत जोड़ रखी थी।

बिल का पूरा खर्च

बिल का पूरा खर्च ₹1,02,772 है जिसमें महिला की दोस्त का हिस्सा ₹51,386 है जो की 18% GST के बाद ₹60635.48 है। बिल पूरा सात महीनों का है जो अगस्त से फ़रवरी तक का है जिसमें वैलेंटाइन डे पर किया गया खर्च तक जोड़ा है। बिल के नीचे पेमेंट मोड भी CA ने बख़ूबी लिखा है कि उसे अपने पैसे कैश में चाहिये।

CA लड़कों को Green Flag की तरह दिखाना बंद करें

महिला ने Amazon miniTV वालों से निवेदन किया कि वह CA लड़कों को Green Flag की तरह दिखाना बंद करें,कहा कि किस तरह जमनापार शो का CA कितना अच्छा और दिलदार है और कहाँ एक CA उनकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है जो ख़्याल रखने के नाम पर सिर्फ़ साल में एक बार उसकी दोस्त का ITR फाइल करवाता था।

CA ने EMI का भी ऑप्शन दिया

बता दें कि बारिकी से देखने पे पता लगता है कि बिल में तीन बिंदु भी बनाये गये हैं जिसमें लिखा है कि अगर महिला की दोस्त यानी CA की गर्लफ्रेंड को अगर किसी बिल में कोई दिक़्क़त या परेशानी हो समझने में तो CA से बेझिझक बात कर सकती है, CA ने EMI का भी ऑप्शन दिया है जिसमें 4% का प्रति माह इंटरेस्ट भी जुड़ेगा और अंत में कहा कि उस लड़की को जानकर CA को अच्छा लगा। सिर्फ़ इतना नहीं यूज़र्स ने रोमांचित कमेंट्स करें हैं जिस बीच Amazon miniTV ने भी कमेंट कर पूछ ही लिया कि क्या CA का नंबर मिल सकता है क्योंकि उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में ओपनिंग है।