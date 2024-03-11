NTA Sainik School Result 2024: यहां देखें AISSEE का परिणाम

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीएAISSEE 2024 परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट--exams.nta.ac.in/AISSEE पर घोषित करेगी। AISSEE 2024 परीक्षा 28 जनवरी, 2024 को संपन्न हुई। यह देश भर के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें कक्षा 6 के लिए सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक और कक्षा 9 के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चले।

AISSEE 2023 का रिजल्ट कैसे चेक करें

आपके एआईएसएसईई परिणाम 2023 तक पहुंचने के चरण यहां दिए गए हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट aissee.nta.nic.in पर जाएं।

2. मुखपृष्ठ पर 'उम्मीदवार गतिविधि' अनुभाग पर जाएँ।

3. AISSEE रिजल्ट 2023 के लिंक पर क्लिक करें।

4. आपको एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहां आपको अपना परीक्षा रोल नंबर और जन्म तिथि (DoB) दर्ज करनी होगी।

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

6. भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

परीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, उम्मीदवारों को 25 फरवरी, 2024 को अनंतिम उत्तर कुंजी तक पहुंच प्रदान की गई, जिससे वे अपनी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा कर सकें। उनके पास पहचानी गई किसी भी विसंगति पर आपत्तियां उठाने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए 27 फरवरी, 2024 तक का समय था।

हेल्पलाइन नंबर

सहायता या स्पष्टीकरण के लिए, उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी भी नंबर पर एनटीए से संपर्क कर सकते हैं: 011 40759000 या 011 69227700। हेल्प डेस्क सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, प्रश्न एनटीए को aissee@nta.ac.in पर ईमेल किए जा सकते हैं।