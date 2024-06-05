NTA ने NEET UG परिणाम 2024 घोषित किया: 67 उम्मीदवारों ने अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल की

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 4 जून, 2024 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (NEET UG) 2024 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा की।एक रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन में, 67 से अधिक अभ्यर्थियों ने पहली बार पूर्ण अंक प्राप्त कर AIR 1 प्राप्त किया है। 1,65,047 छात्रों के साथ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदक थे, उसके बाद महाराष्ट्र (1,42,665) और राजस्थान (1,21,240) का स्थान था। इस परीक्षा में तेईस हजार विद्यार्थियों में से तेरह हजार सोलह हजार अभ्यर्थी सफल हुए। 998,298 पुरुष आवेदकों में से 5,47,036 अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे, जबकि 13,34,982 महिला उम्मीदवारों में से 7,69,222 परीक्षा में सफल रहीं।

NEET परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने स्कोर देख सकते हैं। NEET 2024 के नतीजों के बारे में ताज़ा अपडेट के लिए, निम्न पेज पर जाएँ।

अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in/NEET पर जाएं।

2. होमपेज पर दिखाई दे रहे NEET UG Result 2024 लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

4. इसके बाद आपका परिणाम डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो जाएगा।

5. अपना परिणाम सत्यापित करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पेज डाउनलोड करें।

6. किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए परिणाम की हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

