UGC NET 2024 जून सत्र की परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां जानें महत्वपूर्ण तिथियां

आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "परीक्षा केंद्र के शहर की सूचना के बारे में अधिसूचना एनटीए की वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in और www.nta.ac.in पर परीक्षा से 10 दिन पहले प्रदर्शित की जाएगी।" जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट 2024 परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Jun 2, 2024 14:49 IST
ugc

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जून 2024 सत्र के लिए परीक्षा 18 जून 2024 को आयोजित की जाएगी।


यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी: सुबह की शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक। यह पात्रता परीक्षा 83 विषयों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड का उपयोग करके आयोजित की जाएगी, जिसमें सुबह की शिफ्ट के लिए 42 विषय और दोपहर की शिफ्ट के लिए 41 विषय निर्धारित हैं।

परीक्षा सिटी स्लिप 2024 के बारे में

परीक्षा केंद्र के शहर की सूचना परीक्षा से 10 दिन पहले NTA की मुख्य वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसलिए, उम्मीदवार 8 जून, 2024 को UGC NET 2024 परीक्षा सिटी स्लिप की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि सिटी स्लिप जारी होने के तुरंत बाद ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

यूजीसी नेट 2024 परीक्षा सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें

एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं

होमपेज पर उपलब्ध हाइलाइट किए गए लिंक टैब पर क्लिक करें

अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

यूजीसी नेट 2024 का विस्तृत कार्यक्रम देखने के लिए सीधा लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूजीसी नेट जून सत्र 2024 से संबंधित अधिक अपडेट और जानकारी के लिए यहां या आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

