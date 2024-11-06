अब skype कॉल से पहले आएगी Live वार्निंग, डिजिटल अरेस्ट होने से बचेंगे लाखों लोग

इन दिनों डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट के लिए फ्रॉड करने वाले लोग skype से कॉल करके अपने आप को CBI,ED और IT का अधिकारी बताते हैं। एक ओर जहाँ MHA I4C विंग ने मोबाइल सिम ब्लॉक कर रहा है तो दूसरी तरफ़ skype पर वार्निंग निर्देश देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को राजी कर लिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट स्काइप पर एक मैसेज भेजेगी। इससे हो सकता है कि फ्रॉड पर लगाम लग सके।

डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर एक्शन अब तक क्या हुआ है

MHA साइबर विंग ने अब तक 6 लाख मोबाइल ब्लॉक किये।

6 लाख मोबाइल फ़ोन साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में शामिल रहे हैं।

MHA के I4C विंग ने अब तक 709 मोबाइल एप्प भी किये हैं ब्लॉक

साइबर फ्रॉड में शामिल 1 लाख 10 हज़ार IMEIs ब्लॉक।

साइबर फ्रॉड से जुड़े 3.25 लाख फेक बैंक एकाउंट हुये फ्रीज़।

साइबर फ्रॉड में शामिल 5.3 लाख सिम कार्ड भी ब्लॉक किए गए हैं

लेकिन इन सबके बावजूद अभी भी डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में नोएडा दिल्ली हैदराबाद मुंबई समेत कई शहरों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आई हैं।