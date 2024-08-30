वंदे भारत एक्सप्रेस: मेरठ-लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी
मेरठ-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस भी इसी दिन हरी झंडी पाकर अपना सफर शुरू करेगी। इस ट्रेन का रूट और टाइमिंग की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। यह ट्रेन यूपी के यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी और सफर को तेज और आरामदायक बनाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त 2024 को देश को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल, मदुरई-बेंगलुरु छावनी और मेरठ-लखनऊ के बीच चलेंगी।
2 सितंबर से शुरू होगी ट्रेन सेवाएं
दक्षिणी रेलवे डिविजन में डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मदुरै जंक्शन पर औपचारिक समारोह आयोजित होंगे। उद्घाटन के बाद, ये ट्रेनें 2 सितंबर से नियमित रूप से सेवाएं देने लगेंगी। चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल-चेन्नई एग्मोर ट्रेन (20627/20628) में कुल 16 कोच होंगे।
चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल का रूट और टाइमिंग
चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई एग्मोर, तांबरम, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली, डिंडीगुल, मदुरै, कोविलपट्टी, तिरुनेलवेली और नागरकोइल जंक्शन पर रुकेगी। यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन चेन्नई एग्मोर से सुबह 5 बजे रवाना होकर 1:50 बजे नागरकोइल पहुंचेगी, जबकि वापसी में 2:20 बजे नागरकोइल से शुरू होकर रात 11 बजे चेन्नई एग्मोर पहुंचेगी। चेन्नई एग्मोर से नागरकोइल तक चेयर कार का किराया 1760 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 3240 रुपये होगा, जिसमें खानपान शुल्क शामिल है।
मदुरई-बेंगलुरु कैंट का रूट और टाइमिंग
मदुरई-बेंगलुरु छावनी- मदुरई वंदे भारत एक्सप्रेस (20671/20672) में 8 कोच होंगे और यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन मदुरई, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, करूर, नमक्कल, सेलम, कृष्णराजपुरम और बेंगलुरु कैंट स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन मदुरई जंक्शन से सुबह 5:15 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे बेंगलुरु कैंट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन दोपहर 1:30 बजे बेंगलुरु कैंट से रवाना होकर रात 9:45 बजे मदुरई पहुंचेगी। मदुरई से बेंगलुरु कैंट तक चेयर कार का किराया 1575 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2865 रुपये होगा, जिसमें खानपान शुल्क भी शामिल है।
मेरठ-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस
मेरठ-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस भी इसी दिन हरी झंडी पाकर अपना सफर शुरू करेगी। इस ट्रेन का रूट और टाइमिंग की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। यह ट्रेन यूपी के यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी और सफर को तेज और आरामदायक बनाएगी।
SEO Keywords: वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी, वंदे भारत ट्रेन, चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल, मदुरई-बेंगलुरु छावनी, मेरठ-लखनऊ वंदे भारत, भारतीय रेलवे, ट्रेन का रूट, ट्रेन का टाइमिंग, वंदे भारत किराया, दक्षिणी रेलवे, नई वंदे भारत ट्रेनें।