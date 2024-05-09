scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतNew Population Data: 8% घट गए हिंदू, जानिए 65 साल में कितनी बढ़ गई मुसलमानों की हिस्सेदारी?

New Population Data: 8% घट गए हिंदू, जानिए 65 साल में कितनी बढ़ गई मुसलमानों की हिस्सेदारी?

स्टडी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों और कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में भारत की तुलना में ज्यादा गिरावट देखी गई है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 9, 2024 12:55 IST
ईएसी-पीएम की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 65 साल के दम्यान हिंदुओं की आबादी घट गई है
ईएसी-पीएम की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 65 साल के दम्यान हिंदुओं की आबादी घट गई है

PM की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 65 साल के दम्यान हिंदुओं की आबादी घट गई है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब देश में इलेक्शन हो रहे हैं।  देश में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है। जबकि कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। स्टडी के मुताबिक, भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है। जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है।
 हालांकि, इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है।

advertisement

पहले 9.84% मुसलमान थे, अब 14.09% हो गए

स्टडी के अनुसार, 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी। 2015 तक यह घटकर 78% हो गई है। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और  भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय (हिंदू) की आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई।

भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी

इस स्टडी की रिपोर्ट मई 2024 में जारी की गई थी। इसमें दुनियाभर के 167 देशों का अध्ययन किया गया है। स्टडी के लेखकों का कहना है, दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है. लेखकों का कहना है, डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक ना केवल सुरक्षित हैं, बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।

Also Read: Sam Pitroda के 'रंगभेद' पर भड़के PM Modi, कहा- आज मैं गुस्से में हूं

पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम बढ़े

भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घटी है तो पड़ोसी देशों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों की सबसे ज्यादा 18.5% आबादी बढ़ी है। उसके बाद पाकिस्तान में 3.75% और अफगानिस्तान में 0.29% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय (हनफी मुस्लिम) की हिस्सेदारी में 3.75% की वृद्धि और 1971 में बांग्लादेश अलग देश बनने के बाद कुल मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि देखी गई। 

म्यांमार में बौद्धों की आबादी 10% घटी

भारत के पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी में सबसे अधिक गिरावट देखी गई। म्यांमार में थेरवाद बौद्धों की बहुसंख्यक आबादी 65 वर्षों में 10% कम हो गई। भारत और म्यांमार के अलावा नेपाल की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई है। मालदीव में बहुसंख्यक समुदाय (शफीई सुन्नी) की हिस्सेदारी में 1.47% की गिरावट आई है। हालांकि, मई 2024 की स्टडी के अनुसार, बहुसंख्यक बौद्ध आबादी वाले भारत के पड़ोसी देश भूटान और श्रीलंका में भी क्रमशः 17.6% और 5.25% की वृद्धि देखी गई। 

advertisement

स्टडी के अनुसार

स्टडी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों और कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में भारत की तुलना में ज्यादा गिरावट देखी गई है। 167 देशों में बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी 1950-2015 से औसतन 22% कम हो गई है। इसके अतिरिक्त 35  उच्च आय वाले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में 29% की औसत गिरावट देखी गई, जो वैश्विक औसत 22% से अधिक है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 9, 2024