मथुरा से निकलेगा नया एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा का नया रास्ता बनेगा, फरीदाबाद तक कनेक्टिविटी

Green Field Expressway: मथुरा का विकास और आसान यात्रा

उत्तर प्रदेश सरकार अब मथुरा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ-साथ यहाँ के ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से मथुरा, वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा को सुगम और आसान बनाने की योजना बनाई गई है।

Travel will be easy in Mathura-Vrindavan

मथुरा और वृंदावन, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के केंद्र हैं, में हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। खासतौर पर त्योहारों के समय यहां पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन धार्मिक स्थलों तक पहुंचने का रास्ता सरल हो जाएगा। अब यात्रियों को आसानी से मथुरा और वृंदावन तक पहुंचने का नया और सुविधाजनक रास्ता मिलेगा।

Connectivity of Mathura, Vrindavan and Haryana

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे न केवल मथुरा और वृंदावन से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि यह हरियाणा के फरीदाबाद को भी जोड़ने का काम करेगा। इससे दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को वृंदावन पहुंचने में विशेष रूप से फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से यात्रा समय में भी काफी कमी आएगी।

New route of Green Field Expressway

पहले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई 101 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे 102.1 किलोमीटर किया गया है। इस मार्ग के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे 44 से जोड़ा जाएगा, जिससे यातायात में सुगमता आएगी और लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे।

Elevated road and bridge construction

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ-साथ यमुना नदी पर बनने वाला एलिवेटेड रोड, जो डूब क्षेत्र से गुजरने वाला है, यात्रा को और भी सुरक्षित बनाएगा। यह एलिवेटेड रोड यमुना नदी के पुल से जुड़ेगा, जिससे यातायात की गति में सुधार होगा।

Gateway of Vrindavan and grand statue

वृंदावन जाने वाले यात्रियों के लिए एक भव्य गेटवे तैयार किया जा रहा है, जहां भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की 20 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इससे वृंदावन का आकर्षण और बढ़ेगा।

Connectivity and length from Faridabad

इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 14 किलोमीटर होगी, जो फरीदाबाद से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी। इस मार्ग का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जिससे फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्रों के लिए यात्रा में आसानी होगी।

Cable bridge and wide road on both sides of Yamuna

यमुना के दोनों किनारों पर सात किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी और 21 मीटर चौड़ा केबल ब्रिज भी स्थापित होगा। इसके निर्माण में यमुना प्राधिकरण का भी योगदान रहेगा, और यह परियोजना करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी।

River Front Development and Connection of Temples

इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को बांके बिहारी मंदिर से जोड़ने की योजना है, जिससे लोगों को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर को भी इसी एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और भी आसान हो जाएगी।

इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से मथुरा और वृंदावन की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा, और यात्रा करने वाले लोगों को एक नया और सुविधाजनक मार्ग मिलेगा। साथ ही, यह मथुरा-वृंदावन क्षेत्र के सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देगा।