NEET UG 2024: परीक्षा के लिए 1563 उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार को 23 जून को होने वाली नीट यूजी 2024 पुन: परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। प्रभावित उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

NTA ने आज, 20 जून को नीट यूजी 2024 पुन: परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को यह पुन: परीक्षा देनी है, वे आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in/NEET/ पर जाकर अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।पुनः परीक्षा 23 जून 2024 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक 1,563 छात्रों के लिए पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी।

नीट पुनः परीक्षा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार अपने NEET UG पुन: परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in/NEET पर जाएं। होमपेज पर 'नीट(यूजी) 2024 पुन: परीक्षा (1563 उम्मीदवारों के लिए) के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें' लिंक पर क्लिक करें। नये पेज पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। एडमिट कार्ड की जांच करें और डाउनलोड करें।

नीट पुन: परीक्षा एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

NEET UG पुनः परीक्षा का कारण इन 1,563 छात्रों के लिए NEET UG 2024 पुन: परीक्षा आयोजित करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के बाद किया गया था।यह पुनः परीक्षा खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान "ग्रेस मार्क्स" दिए गए थे। जो उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनका परिणाम 5 मई की परीक्षा में प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर दिया जाएगा, बिना किसी प्रतिपूरक अंक के। मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यह पुनः परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिपूरक अंकों के कारण शुरू में विसंगतियां पैदा हुई थीं, जिसके कारण सभी प्रभावित उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने के लिए पुनः परीक्षा का निर्णय लिया गया। अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे अपने प्रवेश पत्र शीघ्र डाउनलोड कर लें तथा 23 जून को होने वाली पुनः परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।