NEET 2024 Results: Answer Keys जल्द ही जारी की जाएगी, इस तारीख को आ रहा है रिजल्ट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जल्द ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 के लिए प्रोविजनल आंसर-की जारी किए जाने की उम्मीद है। 5 मई, 2024 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित, NEET-UG 2024 में भारत भर के 557 शहरों और 14 अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया।

आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, परिणाम 14 जून 2024 को घोषित होने की उम्मीद है। हालांकि, एनटीए ने उत्तर कुंजी या परिणाम के लिए अपेक्षित रिलीज की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट, exam.nta.ac.in/NEET पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। NEET UG 2024 उत्तर कुंजी को निर्धारित समय के भीतर 200 रुपये की गैर-वापसी योग्य फीस के साथ चुनौती दी जा सकती है। NEET UG 2024 के लिए कुल 23,81,833 छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

NEET UG उत्तर कुंजी 2024: उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें

NEET UG 2024 अनंतिम उत्तर कुंजी तक पहुंचने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. NTA NEET की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in/NEET या neet.ntaonline.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, 'NEET UG 2024 OMR शीट' और 'NEET UG 2024 प्रोविजनल आंसर की' नामक लिंक ढूंढें और उन पर क्लिक करें।

3. एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपने लॉगइन क्रेडेंशियल, जैसे आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करने के लिए कहा जाएगा।

4. अपना विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट या लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

5. इसके बाद NEET UG 2024 OMR शीट और प्रोविजनल उत्तर कुंजी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

6. NEET UG 2024 OMR शीट और प्रोविजनल उत्तर कुंजी दोनों डाउनलोड करें।

7. भविष्य के संदर्भ के लिए, डाउनलोड की गई फ़ाइलों को प्रिंट करें और सुरक्षित रखें।

2023 में, NEET UG के नतीजे 13 जून को घोषित किए गए थे। उस साल, लगभग 11,84,513 महिला उम्मीदवारों और 9,02,936 पुरुष उम्मीदवारों ने NEET UG परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें से 11,56,618 महिला उम्मीदवार और 8,81,967 पुरुष उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 6,55,599 महिला उम्मीदवार और 4,90,374 पुरुष उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए।

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार NEET UG 2024 की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।