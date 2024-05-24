scorecardresearch
Jobs in IT: बेंगलुरु और हैदराबाद में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 24, 2024 20:00 IST
पिछले एक साल में हैदराबाद और बैंगलोर में आईटी सेक्टर में जॉब पोस्टिंग में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल जॉब मैचिंग प्लेटफ़ॉर्म Indeed के डेटा के अनुसार, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक हैदराबाद में आईटी जॉब पोस्टिंग में 41.5%  की वृद्धि देखी गई, जबकि बैंगलोर में 24%  की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि ये शहर आईटी पेशेवरों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

टेक कंपनियां भर्ती

नौकरी चाहने वालों की रुचि भी काफी बढ़ गई है। हैदराबाद में, नौकरी के लिए क्लिक में 161%  की वृद्धि हुई, और बैंगलोर में, यह 80% तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि इन शहरों में अधिक लोग आईटी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि, देश भर में आईटी जॉब पोस्टिंग में 3.6%  की कमी आई है। इससे पता चलता है कि अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण टेक कंपनियां भर्ती को लेकर सावधानी बरत रही हैं।

सॉफ्टवेयर और आईटी पदों की मांग

इनडीड इंडिया में बिक्री प्रमुख शशि कुमार ने बताया कि सॉफ्टवेयर और आईटी पदों की मांग बहुत अधिक है, न केवल उन लोगों द्वारा जो पहले से ही इस क्षेत्र में हैं, बल्कि नए करियर के अवसरों की तलाश कर रहे लोगों द्वारा भी। हाल ही में छंटनी के बावजूद, आईटी नौकरियां आकर्षक बनी हुई हैं क्योंकि इसके लिए विशेष कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह जानकारी अप्रैल 2023 और अप्रैल 2024 के बीच Indeed के प्लेटफॉर्म पर नौकरी पोस्टिंग और क्लिक पर आधारित है।

